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Миллиардер Бахматюк: У меня был выбор – построить элеватор или купить "112 канал". Я ошибся, не купив его

Украинский бизнесмен, миллиардер, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что, вероятно, сформировал бы крупную фракцию в парламенте, если бы купил в свое время телеканал "112 Украина".

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Бахматюк: Думаю, что если бы в то время это теоретически я купил каналы и сформировал бы серьезную фракцию в парламенте&hellip; Я был бы сейчас среди уважаемых людей, в чью сторону боялся бы смотреть Сытник
Бахматюк: Думаю, что если бы в то время – это теоретически – я купил каналы и сформировал бы серьезную фракцию в парламенте… Я был бы сейчас среди уважаемых людей, в чью сторону боялся бы смотреть Сытник
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен, миллиардер, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк жалеет, что не стал владельцем ни одного телеканала.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону он рассказал, что в свое время перед ним стоял выбор: купить канал или строить элеваторы. 

"Вы знаете, продавались телеканалы "112 Украина", NewsOne. А мы в это время строили элеватор в Полтаве стоимостью $150 млн. Он вмещает порядка 540 тыс. т единовременно. Крупнейший в Европе элеватор. Мы два таких строили: в Сумах и Полтаве. У нас было две очереди. И как раз в 2015 году мы начали строить вторую очередь. Это где-то $70 млн. Я взял кредит, добавил из оборотных средств. И я жалею, что тогда не купил "112-й канал" или NewsOne", – сказал он. 

Бахматюк отметил, что цена телеканала составляла $30–40 млн. 

"Неважно. Потому что, оказывается, в нашем государстве, когда ты предприниматель… Ну, было бы у меня на 100 тыс. или 200 тыс. [тонн] меньше элеватор… Но я думал другими категориями", – добавил бизнесмен. 

Он сказал, что сейчас уже не купил бы телеканал. 

"Нет возможности. [...] Я думаю, что если бы в то время – это теоретически – я купил каналы и сформировал бы серьезную фракцию в парламенте… Я был бы сейчас среди уважаемых людей, в чью сторону боялся бы смотреть и [директор Национального антикоррупционного бюро Артем] Сытник, и вся эта бригада рядом с ним", – подчеркнул Бахматюк. 

Миллиардер Бахматюк: Война с Сытником забрала у меня больше, чем война с Россией. Читайте полную версию интервью

В конце 2018 года собственником телеканалов NewsOne и "112 Украина" стал нынешний нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак, который, по данным программы "Наші гроші", входит в ближайшее окружение известного пророссийскими взглядами нардепа Виктора Медведчука. 14 июня 2019 года стало известно, что Козаку продали телеканал ZIK.

Бахматюк является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка" на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем). 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Украина, Олег Бахматюк, 112 Украина, предприниматели, NewsOne
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