Корниенко заявил, что "Слугу народа" с двух сторон "раздирают" телеканалы

Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко отметил, что его политсилу "критикуют жестко" на телеканалах "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Прямий".

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко в интервью "Украинской правде", опубликованном 29 июля, пожаловался на критику со стороны украинских телеканалов.

Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о группе телеканалов, куда входят "112 Украина", NewsOne и ZIK.

"Они критикуют жестко... С другой стороны, есть [телеканал] "Прямий". То есть с одной стороны "112" и этот холдинг, с другой – "Прямий". И это с двух сторон нас раздирают. Вот в такой среде медийной мы находимся. Понятно, что какие-то результаты нивелируются сразу, а какие-то промахи активно подсвечиваются", – отметил Корниенко.

В конце 2018 года собственником телеканалов NewsOne и "112 Украина" стал нынешний нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак, который, по данным программы "Наші гроші", входит в ближайшее окружение известного пророссийскими взглядами нардепа Виктора Медведчука.

14 июня 2019 года стало известно, что Козаку продали телеканал ZIK.

Телеканал "Прямий" начал вещание в августе 2017 года. Его связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Официально канал принадлежит Владимиру Макеенко.