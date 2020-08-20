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Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина" за эфир с Симоненко

Внеплановую проверку телеканала "112 Украина" Нацсовет по телерадиовещанию назначил в связи с высказываниями главы КПУ Петра Симоненко о "гражданской войне" на Донбассе.

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Телеканал проверяли неоднократно
Телеканал проверяли неоднократно
Фото: Телеканал 112 Украина / Facebook

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина" в связи с программой "Прайм", которая вышла в эфир вечером 27 июля с повтором ночью 28 июля. Об этом 20 августа проинформировал сайт регулятора.

В Нацсовете отметили, что гость программы – бывший народный депутат Украины, лидер КПУ Петр Симоненко произносил речи, которые можно трактовать как нарушение правила, согласно которому "не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к насильственному изменению конституционного строя".

"Среди произнесенных Петром Симоненко сентенций были в том числе и такие, что в Украине идет "гражданская война", что "надо вернуть всех в казармы по месту дислокации основных частей" и тогда война закончится, что "с донецкой стороны никто не будет проявлять агрессию, они сегодня обороняются" и другое. Ведущие на такие высказывания гостя программы не реагировали", – говорится в сообщении.

За назначение внеплановой проверки, которая должна установить, было ли нарушено украинское законодательство, члены Нацсовета проголосовали единогласно.

Регулятор неоднократно назначал проверки "112 Украина". В частности, в 2020 году телеканал проверяли после выхода мультфильма, участие в создании которого принимал российский актер Александр Михайлов, находящийся в списке лиц, которым запрещен въезд в Украину.

17 октября 2019 года Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств смены собственников телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Все три телеканала принадлежат народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарасу Козаку. По данным программы "Наші гроші", он входит в ближайшее окружение главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина. Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го.

В Нацсовете по телерадиовещанию заявляли, что не могут доказать связь этих СМИ с Медведчуком.

Теги: телевидение, Петр Симоненко, Нацсовет, законодательство, 112 Украина, проверки
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