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Бахматюк: Я знаю, как привлечь $20–30 млрд в экономику Украины за 8–10 месяцев

Бизнесмен Олег Бахматюк пояснил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, как Украине привлечь миллиардные инвестиции меньше, чем за год. По его словам, страны Азии и Ближнего Востока могут купить бонды для стабильных поставок сырья на сумму $20–30 млрд.

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Бахматюк: В следующие пять лет ожидается мировая инфляция
Бахматюк: В следующие пять лет ожидается мировая инфляция
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бизнесмен Олег Бахматюк считает, что Украина превратилась в экспортера руды, кукурузы, пшеницы и подсолнечного масла. Эти товарные группы займут скоро 80% внутреннего валового продукта страны, а все остальные сегменты будут сжиматься. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Где наши рынки? Прежде всего это Ближний Восток, Саудовская Аравия. Это Азия: Китай, Индонезия, Япония, Корея. То есть те территории, которые аккумулируют огромные… То есть под это можно спокойно $20–30 млрд за 8–10 месяцев взять", – сказал он.

По его словам, эти страны могут купить бонды государства для стабильных поставок сырья.

"Эти страны при правильной подаче будут бежать за этим. Потому что для них очень важна не цена товара, а своевременность и наличие. Потому что иначе это для них чревато последствиями. Вопрос денег – это условная вещь. Тем более, что в следующие пять лет ожидается мировая инфляция. То, что вчера стоило доллар, будет стоить три. Прежде всего это будет касаться сырья", – рассказал он.

Бахматюк прогнозирует, что недвижимость не подорожает, поскольку сузилась в сегменте.

"Все обслуживающие инфраструктурные вещи: глобальные перелеты, гостиницы, рестораны – они будут падать, потом восстанавливаться. Украина сейчас в тренде. А она себя не продает. Она зажимается. У нас гуру появляются, которые уничтожают все украинское и рассказывают, что мы должны жить по правилам экономического подхода, который был 10 лет назад… Когда был доступ к ресурсам, когда была совсем другая экономика. Оказывается, люди в Америке, в Германии, во Франции, в Японии чувствуют, что государство не только о них думает", – сказал он.

Миллиардер Бахматюк: Война с Сытником забрала у меня больше, чем война с Россией. Читайте полную версию интервью 

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий говорил, что Украина обеспечивает продовольственными товарами 150 млн человек во всем мире. По данным International Trade Center, Украина входит в двадцатку крупнейших мировых экспортеров продовольствия.

Несмотря на перспективы экспорта продуктов сельского хозяйства, Всемирный банк прогнозировал падение ВВП Украины в 2020 году на 5,5%. https://gordonua.com/news/money/v-2020-godu-vvp-ukrainy-upadet-na-55-vsemirnyy-bank-1521935.html

В начале года Международный валютный фонд прогнозировал рост ВВП Украины на 3% по итогам 2020 года, однако вскоре после начала пандемии коронавирусной инфекции пересмотрел показатели. В опубликованном в середине апреля прогнозе говорилось, что ВВП упадет на 7,7% в этом году и вырастет на 3,6% в 2021-м.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%.

Теги: Ближний Восток, инфляция, инвестиции, Азия, Саудовская Аравия, экономика, Всемирный банк, продукты, экспорт, торговля, Олег Бахматюк, рост ВВП, пшеница, инфраструктура, перспективы, продажа
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