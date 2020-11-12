Бизнесмен Олег Бахматюк считает, что Украина превратилась в экспортера руды, кукурузы, пшеницы и подсолнечного масла. Эти товарные группы займут скоро 80% внутреннего валового продукта страны, а все остальные сегменты будут сжиматься. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Где наши рынки? Прежде всего это Ближний Восток, Саудовская Аравия. Это Азия: Китай, Индонезия, Япония, Корея. То есть те территории, которые аккумулируют огромные… То есть под это можно спокойно $20–30 млрд за 8–10 месяцев взять", – сказал он.

По его словам, эти страны могут купить бонды государства для стабильных поставок сырья.

"Эти страны при правильной подаче будут бежать за этим. Потому что для них очень важна не цена товара, а своевременность и наличие. Потому что иначе это для них чревато последствиями. Вопрос денег – это условная вещь. Тем более, что в следующие пять лет ожидается мировая инфляция. То, что вчера стоило доллар, будет стоить три. Прежде всего это будет касаться сырья", – рассказал он.

Бахматюк прогнозирует, что недвижимость не подорожает, поскольку сузилась в сегменте.

"Все обслуживающие инфраструктурные вещи: глобальные перелеты, гостиницы, рестораны – они будут падать, потом восстанавливаться. Украина сейчас в тренде. А она себя не продает. Она зажимается. У нас гуру появляются, которые уничтожают все украинское и рассказывают, что мы должны жить по правилам экономического подхода, который был 10 лет назад… Когда был доступ к ресурсам, когда была совсем другая экономика. Оказывается, люди в Америке, в Германии, во Франции, в Японии чувствуют, что государство не только о них думает", – сказал он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube