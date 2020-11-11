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Бахматюк: Железная руда, зерно и подсолнечное масло скоро будут занимать более 80% ВВП Украины. Это катастрофа

Сейчас аграрный бизнес приносит 30–37% ВВП Украины, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бизнесмен Олег Бахматюк.

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Бахматюк: Есть множество вещей, в которых Украина просто не присутствует, имея при этом огромный интеллектуальный потенциал
Бахматюк: Есть множество вещей, в которых Украина просто не присутствует, имея при этом огромный интеллектуальный потенциал
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Скоро аграрный экспорт будет занимать более 80% ВВП Украины, что может обернуться катастрофой. Об этом заявил украинский бизнесмен, миллиардер, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

По словам Бахматюка, сейчас аграрный бизнес приносит 30–37% ВВП.

"На самом деле Украина проходит сейчас не самый лучший путь превращения в сырьевое государство. В том числе и из-за пандемии коронавируса. Если взять железную руду и подсолнечное масло, кукурузу, пшеницу – весь спектр аграрного экспорта, – то он скоро будет занимать более 80% ВВП. А это катастрофа. Потому что все другие направления сокращаются, у нас нет вещей, которые генерируют добавленную стоимость, мы не привлекали инновационные процессы в течение 20 лет. Была так называемая вторая технологическая революция, а сейчас уже третья технологическая революция. Фактически она предусматривает инновации, использование всех этих новых технологий: нанотехнологий, IT-технологий, ресурсных технологий, управления человеческими массами... Множество вещей, в которых Украина просто не присутствует. Имея при этом огромный интеллектуальный потенциал", – сказал Бахматюк. 

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило темп роста ВВП Украины в 2019 году в 3,3%.

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8% при инфляции 6,8%. Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%.

В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.

По прогнозу Нацбанка, экономика Украины сократится в 2020 году на 5%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5% и вырастет на 3,8% и 3,5% в 2021-м и 2022 году.

Теги: ВВП, экономика, Олег Бахматюк, аграрная реформа
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