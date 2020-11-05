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В Минэкономики Украины спрогнозировали резкое падение экономики в случае локдауна

В случае локдауна падение экономики в 2021 году может составить 5,6% вместо прогнозируемых 4,8%, сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Прогноз сокращения ВВП на 2021 год остался на уровне 4,8%
Прогноз сокращения ВВП на 2021 год остался на уровне 4,8%
Фото: depositphotos.com

Падение экономики в 2021 году резко ускорится, если в Украине до конца года будет действовать длительный локдаун. Об этом сообщается в обзоре экономической активности на сайте, который опубликован 5 ноября на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. (.pdf)

По информации ведомства, падение в годовом выражении может составить 5,6% вместо прогнозируемых 4,8%.

В Минэкономики отметили, что  прогноз сокращения ВВП остается неизменным – на уровне 4,8%. В то же время, сокращение в IV квартале прогнозируется на уровне 3%. Цифры указаны с учетом того, что до конца года в Украине и мире не ухудшится ситуация с пандемией COVID-19.

"Если будет иметь место длительный локдаун в Украине и мире, то падение ВВП в IV квартале может оказаться значительно больше – на уровне 6%, при таких условиях падение ВВП по итогам года ожидается на уровне 5,6%", – сообщается в релизе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин в Украине продлили до конца года.

Ряд украинских СМИ 3 ноября сообщили о возможном ужесточении карантина в Украине по решению правительства. Сообщалось, что рассматривают различные варианты, от "карантина выходного дня" до комендантского часа и штрафов за его нарушение.

Выступая в Верховной Раде 3 ноября, Степанов сказал, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической. При этом он подчеркнул, что "кого-то отдельного ответственного" за борьбу с COVID-19 нет.

За последние сутки в Украине COVID-19 подтвердили у рекордного количества человек – 9850, об этом сообщил 5 ноября министр здравоохранения Максим Степанов. Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных COVID-19, вылечилось 184 782 человека.

Теги: ВВП, экономика, правительство, Всемирная организация здравоохранения, ограничения, Минэкономики, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, пандемия
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