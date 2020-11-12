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Бахматюк: Кучма был лучшим президентом, а Янукович много раз пожалел, что туда пошел

Украинский бизнесмен Олег Бахматюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что второй президент Украины Леонид Кучма поменял его взгляд на многие вещи. В то же время, по мнению Бахматюка, беглый экс-президент Украины Виктор Янукович боролся со своим прошлым.

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Бахматюк: Кучма ответственный человек, человек слова
Бахматюк: Кучма – ответственный человек, человек слова
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен, миллиардер Олег Бахматюк в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что считает самым эффективным президентом Украины второго главу государства Леонида Кучму.

"Это был самый эффективный президент для меня. Может, нынешний будет лучше. Он поменял мое мировоззрение на много вещей... Ответственный человек, человек слова. Хотел многое изменить. И имеет реальный практический опыт: все-таки был руководителем огромного предприятия. Не боялся брать на себя ответственность", – сказал Бахматюк.

Он отметил, что общался со всеми бывшими президентами Украины.

"Леонид Макарович [Кравчук] – глубокий, умный человек. Я считаю, что он идеальный переговорщик. [Виктор Ющенко] – добрый человек, открытый. Любит Украину, любит жизнь. Стал жертвой своего окружения. [Виктор Яннукович], мне кажется, много раз пожалел, что пошел в президенты. Он всегда боролся со своим прошлым. [Петр Порошенко] – грамотный человек достаточно, который живет прежде всего для своего мира. И для своих денег", – заявил бизнесмен.

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Кучма занимал пост президента Украины с 1994-го по 2005 год.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Виктор Янукович, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, Леонид Кучма, Владимир Зеленский, Олег Бахматюк
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