Бахматюк: Кучма был лучшим президентом, а Янукович много раз пожалел, что туда пошел

Украинский бизнесмен, миллиардер Олег Бахматюк в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что считает самым эффективным президентом Украины второго главу государства Леонида Кучму.

"Это был самый эффективный президент для меня. Может, нынешний будет лучше. Он поменял мое мировоззрение на много вещей... Ответственный человек, человек слова. Хотел многое изменить. И имеет реальный практический опыт: все-таки был руководителем огромного предприятия. Не боялся брать на себя ответственность", – сказал Бахматюк.

Он отметил, что общался со всеми бывшими президентами Украины.

"Леонид Макарович [Кравчук] – глубокий, умный человек. Я считаю, что он идеальный переговорщик. [Виктор Ющенко] – добрый человек, открытый. Любит Украину, любит жизнь. Стал жертвой своего окружения. [Виктор Яннукович], мне кажется, много раз пожалел, что пошел в президенты. Он всегда боролся со своим прошлым. [Петр Порошенко] – грамотный человек достаточно, который живет прежде всего для своего мира. И для своих денег", – заявил бизнесмен.

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Кучма занимал пост президента Украины с 1994-го по 2005 год.

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