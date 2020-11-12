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Миллиардер Бахматюк: Окружение Порошенко хотело забрать мои активы

Украинский бизнесмен Олег Бахматюк считает, что пятый президент Украины Петр Порошенко был в курсе того, что его окружение хочет отобрать у Бахматюка часть бизнеса. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

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Бахматюк: Никогда не доверяй политику чрезмерно
Бахматюк: Никогда не доверяй политику чрезмерно
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бизнесмен Олег Бахматюк считает пятого президента Украины Петра Порошенко циничным человеком. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Бахматюк сообщил, что окружение Порошенко пыталось отнять часть его бизнеса.

"Не знаю, пытался ли он. Но то, что его окружение хотело это сделать, я думаю, стопроцентно", – сказал бизнесмен.

По его мнению, экс-президент был в курсе намерений людей из своего круга.

"Чтобы вы понимали о Порошенко. У меня нормальное отношение к Порошенко. У меня в окружении Порошенко есть масса близких друзей. И, может, за счет них я в какой-то степени и удержался. Я ожидал по крайней мере от него на каком-то этапе нейтральности… Они подготовили всю почву для того, что сделал [экс-глава Офиса президента Украины Андрей] Богдан с [бывшим генеральным прокурором Русланом] Рябошапкой и [главой НАБУ Артемом] Сытником. Это показатель: никогда не доверяй политику чрезмерно. Вот и все. Я не имел такого опыта. Я был ориентирован на бизнес. Мне казалось, что логика, открытость и скорость процесса должны убедить. К сожалению, там были другие факторы", – подчеркнул Бахматюк.

Миллиардер Бахматюк: Война с Сытником забрала у меня больше, чем война с Россией. Читайте полную версию интервью

В ноябре 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении 10 фигурантам дела "VAB Банка", в том числе бывшему собственнику Бахматюку. Их подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита этого банка на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. По версии НАБУ, в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, 1,2 млрд грн банк регулятору не вернул.

Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению.

Бизнесмен в прошлом году написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации.

В июне 2020 года во исполнение решения Печерского районного суда Офис генерального прокурора Украины закрыл уголовное производство в отношении Бахматюка. Но в июле Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменила закрытие уголовного производства.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем). Апелляционная палата ВАКС заочно его арестовала.

В октябре 2020 года источник "Украинской правды" сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро подготовило запрос на экстрадицию Бахматюка из Австрии, но Офис генпрокурора не отправил его. В Офисе генпрокурора заявили, что в заключении Специализированной антикоррупционной прокуратуры об обоснованности процессуальных решений в этом уголовном производстве "не были отражены сведения о законности" постановления об объявлении Бахматюка в международный розыск.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Петр Порошенко, Украина, политика, Артем Сытник, Олег Бахматюк, Руслан Рябошапка, Андрей Богдан
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