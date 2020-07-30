Апелляция ВАКС отменила закрытие дела в отношении владельца "VAB Банка" Бахматюка

Решение Апелляционной палаты Высшего антикорупционного суда в отношении владельца "VAB Банка" Олега Бахматюка является окончательным и обжалованию не подлежит. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

29 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменила закрытие уголовного производства в отношении владельца "VAB Банка" Олега Бахматюка, которого подозревают в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита. Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

Коллегия судей апелляционной инстанции отменила решение Печерского районного суда Киева, который обязал Офис генпрокурора Украины закрыть дело, сказано в сообщении.

"Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы прокурора длилось два дня. Коллегия судей рассмотрела более 20 ходатайств от семи адвокатов, представлявших интересы владельца банка, в частности по возврату жалобы прокурору, об отводе судей и прокурора, об отсрочке рассмотрения и об отказе рассмотрения жалобы в целом", – отметили в САП.

Решение Апелляционной палаты ВАКС является окончательным и обжалованию не подлежит.

Офис генерального прокурора Украины 25 июня закрыл уголовное производство в отношении Бахматюка. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что не поддерживает решение суда о закрытии дела "VAB Банка".

В течение 11–12 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении восьмерым фигурантам дела "VAB Банка". Их подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита этого банка на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. 13 ноября НАБУ заочно сообщило о подозрении Бахматюку. По версии НАБУ, в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, 1,2 млрд грн банк регулятору не вернул. Бахматюк был самым крупным акционером "VAB Банка".

Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению.

Бизнесмен написал 11 ноября 2019 года открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.

15 ноября 2019 года в Национальном банке Украины заявили, что Бахматюк должен государству 29,3 млрд грн. Регулятор в связи с этим подал против Бахматюка и его компаний более 50 исков в разные суды. Бахматюк назвал информацию о задолженности в 29,3 млрд грн не соответствующей действительности и манипулятивной.