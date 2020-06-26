ПОЛИТИКА Short News

Офис генпрокурора по требованию суда закрыл дело против Бахматюка

Офис генерального прокурора Украины на основании постановления Печерского райсуда Киева от 5 июня 2020 года закрыл уголовное производство в отношении бизнесмена Олега Бахматюка, которого подозревали в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного "VAB Банку".

Об этом 26 июня в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. Она заявила, что Офис генпрокурора вынужден выполнить постановление суда, однако подчеркнула, что "подобные решения судебных инстанций подрывают общие принципы деятельности правоохранительной системы".

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