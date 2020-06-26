Офис генпрокурора по требованию суда закрыл дело против Бахматюка

Об этом 26 июня в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
Она заявила, что Офис генпрокурора вынужден выполнить постановление суда, однако подчеркнула, что "подобные решения судебных инстанций подрывают общие принципы деятельности правоохранительной системы".
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