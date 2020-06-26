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Прокуратура закрыла дело в отношении владельца "VAB Банка" Бахматюка

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что не поддерживает решение суда о закрытии дела "VAB Банка", собственника которого Олега Бахматюка подозревают в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.

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В НАБУ считают, что закрывать дело "VAB Банка" нельзя
В НАБУ считают, что закрывать дело "VAB Банка" нельзя
Фото: delo.ua

Офис генерального прокурора Украины 25 июня закрыл уголовное производство в отношении собственника "VAB Банка" Олега Бахматюка. Об этом написала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Венедиктова отметила, что еще 5 июня Печерский районный суд обязал Офис генпрокурора закрыть уголовное производство по делу "VAB Банка". 25 июня ОГ выполнил решение суда, однако Венедиктова его не поддержала.

"Подобные решения судебных инстанций подрывают общие принципы деятельности правоохранительной системы. Кроме того, согласно ст. 303 Уголовного процессуального кодекса Украины нет оснований оспаривать такие процессуальные решения прокурора", – отметила она.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/3388657724480472

Вместе с тем в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что решение прокуратуры еще не вступило в силу. НАБУ 15 июня подало апелляцию на решение суда, а заседания назначили на 17-е и 19 июня.

"Однако из-за того, что Печерский районный суд Киева не прислал вовремя материалы дела, заседание в апелляционной инстанции не состоялось – его перенесли на 20 июля", – отметили в НАБУ.

Следователи считают, что закрывать дело "VAB Банка" нельзя, так как у правоохранителей есть доказательства причастности подозреваемых, среди которых  бывший бенефициар банка и еще девять человек, причастных к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2688833454695657

В течение 11–12 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении восьмерым фигурантам дела "VAB Банка". Их подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита этого банка на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. 13 ноября НАБУ заочно сообщило о подозрении Бахматюку. По версии НАБУ, в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, 1,2 млрд грн банк регулятору не вернул. Бахматюк был самым крупным акционером "VAB Банка".

Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению.

Бизнесмен написал 11 ноября 2019 года открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.

15 ноября 2019 года в Национальном банке Украины заявили, что Бахматюк должен государству 29,3 млрд грнРегулятор в связи с этим подал против Бахматюка и его компаний более 50 исков в разные суды. Бахматюк назвал информацию о задолженности в 29,3 млрд грн не соответствующей действительности и манипулятивной.

Теги: VAB Банк, Олег Бахматюк, НАБУ, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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