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ПОЛИТИКА

Бахматюка заочно отправили под стражу

В Центре противодействия коррупции считают, что избрание меры пресечения экс-владельцу "VAB Банка" Олегу Бахматюку позволит Интерполу объявить его в розыск.

В Национальном банке Украины заявили, что Бахматюк должен государству 29,3 млрд грн
В Национальном банке Украины заявили, что Бахматюк должен государству 29,3 млрд грн
Фото: unian.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 28 мая избрала меру пресечения для подозреваемого по делу "VAB Банка" в виде содержание под стражей, говорится в сообщении суда в Facebook. 

"В настоящее время подозреваемый находится за пределами Украины, после его задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки подозреваемого к месту уголовного производства будет рассмотрен с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке", – отметили в суде.

ВАКС не уточнило имя подозреваемого, но в Центре противодействия коррупции заявили, что речь об Олеге Бахматюке. В ЦПК также добавили, что избрание меры пресечения Бахматюку позволяет Интерполу объявить его в розыск.

Сам Бахматюк назвал такое решение демонстрацией политической ангажированности судебного процесса.

"Решение ВАКС нельзя объяснить с точки зрения права, оно является абсолютно нелогичным – заочно арестовывать человека, о местонахождении которого было официально сообщено в следственные органы, согласно положениям международной правовой конвенции запрещено. Такое решение можно объяснить только политической конъюнктурой, и оно не имеет никакого отношения к принципам и нормам украинского и международного права", – читает он.

В течение 11–12 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении восьмерым фигурантам дела "VAB Банка". Их подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита этого банка на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. 13 ноября НАБУ заочно сообщило о подозрении Бахматюку. По версии НАБУ, в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, 1,2 млрд грн банк регулятору не вернул. Бахматюк был самым крупным акционером "VAB Банка".

Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению.

Бизнесмен написал 11 ноября 2019 года открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.

15 ноября 2019 года в Национальном банке Украины заявили, что Бахматюк должен государству 29,3 млрд грнРегулятор в связи с этим подал против Бахматюка и его компаний более 50 исков в разные суды. Бахматюк назвал информацию о задолженности в 29,3 млрд грн не соответствующей действительности и манипулятивной.

Теги: VAB Банк, Олег Бахматюк, Центр противодействия коррупции, Высший антикоррупционный суд Украины
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