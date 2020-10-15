СМИ сообщили, что Офис генпрокурора не отправляет в Австрию документы на экстрадицию Бахматюка. У бизнесмена и Венедиктовой отреагировали

Источник "Украинской правды" сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро 13 июня подготовило запрос на экстрадицию из Австрии бизнесмена Олега Бахматюка, но Офис генпрокурора не отправил его. В ведомстве, возглавляемом генпрокурором Ириной Венедиктовой, заявили, что в заключении Специализированной антикоррупционной прокуратуры об обоснованности процессуальных решений в этом уголовном производстве "не были отражены сведения о законности" постановления об объявлении Бахматюка в международный розыск. Сам бизнесмен назвал информацию издания "сливом".

Офис генпрокурора Украины с июня не направляет в Австрию запрос на экстрадицию бывшего владельца "VAB Банка", бизнесмена Олега Бахматюка, которого подозревают в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита. Об этом 15 октября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание пишет, что детективы Национального антикоррупционного бюро составили ходатайство об экстрадиции 13 июня, а по состоянию на 13 октября Офис генпрокурора документы в Австрию не направил.

По утверждениям собеседников издания, сотрудники ОФиса генпрокурора требуют дополнительную информацию о производстве: дату, когда НАБУ стало известно, что Бахматюк находится за границей; получало ли НАБУ информацию от адвоката о месте жительства бизнесмена; вызывали ли подозреваемого после того, как узнали, где он живет; присылали ли такие вызовы правоохранителям Австрии и другое.

Формальным основанием является обращение адвоката Бахматюка, который считает незаконным объявление бизнесмена в международный розыск и утверждает, что правоохранителям известно, где тот находится.

Сотрудники Офиса генпрокурора считают, что если это подтвердится, они ставят под сомнение законность определения суда о заочном аресте Бахматюка, которое позволяет направить запрос на его экстрадицию.

В то же время собеседник издания заявил, что доводам о якобы необоснованности розыска дала оценку Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, которая пришла к выводу, что детективы предоставили надлежащие и допустимые доказательства, и разрешила заочно его арестовать.

В Офисе генпрокурора сообщили, что 28 августа запросили у Специализированной антикоррупционной прокуратуры заключение об обоснованности процессуальных решений в этом уголовном производстве.

"21 сентября такое заключение поступило в профильный департамент. Однако в этом документе не были отражены сведения о законности постановления об объявлении подозреваемого в международный розыск. Поэтому Офис генерального прокурора пока запросил информацию от САП о законности этого процессуального решения и ожидает ответа", – говорится в сообщении.

В офисе обратили внимание, что Бахматюка уже пытались объявить в международный розыск по линии Интерпола, но пока это ходатайство не было удовлетворено из-за несоответствия документов, подготовленных НАБУ, правилам организации.

"Офис генерального прокурора в случае соответствия всех документов нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и международных договоров обеспечит дальнейшее направление ходатайства о выдаче подозреваемого в компетентные органы иностранного государства", – сообщили в ведомстве.

Сам Бахматюк в комментарии, предоставленном "Украинской правде" его пресс-службой, назвал информацию издания "сливом".

"Считаю, что эта "информация от источников в правоохранительных органах" – сознательный "слив" от НАБУ в СМИ, что должно быть предметом расследования правоохранительных органов. Цель этого "слива" – давление на генпрокурора Венедиктову с целью заставить ее принять незаконное решение", – сказал Бахматюк.

Он заявил, что следственные органы и Высший антикоррупционный суд "руководствуются не духом и буквой закона, а тактикой двойных стандартов".

"Абсурдом считаю требования НАБУ об избрании мне меры пресечения на основании того, что мое место пребывания якобы неизвестно НАБУ. Оно не просто известно НАБУ – о моем местонахождении адвокаты сообщили во все заинтересованные следственные органы. Мягко говоря, странно объявлять в розыск человека, о котором достоверно известно, где он находится", – сказал бизнесмен.

В течение 11–12 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении восьмерым фигурантам дела "VAB Банка". Их подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита этого банка на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. 13 ноября НАБУ заочно сообщило о подозрении Бахматюку. По версии НАБУ, в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, 1,2 млрд грн банк регулятору не вернул. Бахматюк был самым крупным акционером "VAB Банка".

Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению.

Бизнесмен написал 11 ноября 2019 года открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.

15 ноября 2019 года в Национальном банке Украины заявили, что Бахматюк должен государству 29,3 млрд грн. Регулятор в связи с этим подал против Бахматюка и его компаний более 50 исков в разные суды. Бахматюк назвал информацию о задолженности в 29,3 млрд грн не соответствующей действительности и манипулятивной.

Офис генерального прокурора Украины 25 июня закрыл уголовное производство в отношении Бахматюка. 29 июля Апелляционная палата ВАКС отменила закрытие уголовного производства.