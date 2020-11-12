ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Миллиардер Бахматюк: Из 300 детективов НАБУ 130 занимаются моим делом

Украинский бизнесмен Олег Бахматюк заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что Национальное антикоррупционное бюро Украины сделало из него главного коррупционера страны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Бахматюк: Эти люди себя возомнили мессиями, абсолютно не имея на это права
Бахматюк: Эти люди себя возомнили мессиями, абсолютно не имея на это права
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бизнесмен Олег Бахматюк заявил, что был частью украинской политики, как каждый предприниматель, но ни во что не вмешивался из-за инстинкта самосохранения. Об этом он рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Бахматюк отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и его руководитель Артем Сытник сделали из него "крутого коррупционера" страны.

"Представьте, в НАБУ работает 300 детективов, 130 из них в одно время занимались моим делом. 130 детективов. То есть Бахматюк – это самый крутой коррупционер в государстве. Это у вас не вызывает какого-то удивления? Бахматюк никогда не был министром", – сказал бизнесмен.

Он считает, что Сытник сводит с ним личные счеты. Глава НАБУ произвел на Бахматюка при личной встрече "впечатление очень коварного человека"

"Мне кажется, что у него есть мания величия. Знаете, в чем проблема? Что эти люди себя возомнили мессиями, абсолютно не имея на это права. Давайте посмотрим на прошлое этого человека: обычный товарищ, был в Кировограде, потом в Киеве, по-мелкому где-то работал… Его друг Калужанский тоже имеет свою историю. И тут они начали быть вершителями человеческих судеб и частью геополитической игры. Здесь их, конечно, понесло. И они возомнили себя мессиями, звезду поймали, если на то пошло. Совершенно незаслуженно", – отметил бизнесмен.

Миллиардер Бахматюк: Война с Сытником забрала у меня больше, чем война с Россией. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В ноябре 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении 10 фигурантам дела "VAB Банка", в том числе бывшему собственнику Бахматюку. Их подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита этого банка на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. По версии НАБУ, в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, 1,2 млрд грн банк регулятору не вернул. 

Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению.

Бизнесмен в прошлом году написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации.

В июне 2020 года во исполнение решения Печерского районного суда Офис генерального прокурора Украины закрыл уголовное производство в отношении Бахматюка. Но в июле Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменила закрытие уголовного производства.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем). Апелляционная палата ВАКС заочно его арестовала

В октябре 2020 года источник "Украинской правды" сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро подготовило запрос на экстрадицию Бахматюка из Австрии, но Офис генпрокурора не отправил его. В Офисе генпрокурора заявили, что в заключении Специализированной антикоррупционной прокуратуры об обоснованности процессуальных решений в этом уголовном производстве "не были отражены сведения о законности" постановления об объявлении Бахматюка в международный розыск. 

Теги: Украина, бизнес, Артем Сытник, Олег Бахматюк, НАБУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Решили сыграть свадьбу и хотим двоих детей". 57-летний российский продюсер показал невесту из Краматорска
"Решили сыграть свадьбу и хотим двоих детей". 57-летний российский продюсер показал невесту из Краматорска
"Ох, горячая подружка, что творишь!". Дорофеева эротично продефилировала в микроплатье
"Ох, горячая подружка, что творишь!". Дорофеева эротично продефилировала в микроплатье
Спирс рассказала о результатах теста на коронавирус
Спирс рассказала о результатах теста на коронавирус
Артист студии "Квартал 95" Пикалов показал сына
Артист студии "Квартал 95" Пикалов показал сына
Беременная Ратаковски засветила темные соски
Беременная Ратаковски засветила темные соски
"Если бы". Dantes презентовал новый трек. Аудио
"Если бы". Dantes презентовал новый трек. Аудио
  Борисова заявила, что не знает, кто является отцом ее 13-летней дочери
  Борисова заявила, что не знает, кто является отцом ее 13-летней дочери
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
Кроу запечатлели целующимся с 26-летней актрисой из "Города порока" – СМИ
Кроу запечатлели целующимся с 26-летней актрисой из "Города порока" – СМИ
"Каждый живет ради себя". Остапчук рассказал, как относится к многолетним бракам
"Каждый живет ради себя". Остапчук рассказал, как относится к многолетним бракам
"Быстро переобуваетесь", "Не боитесь сурового наказания?". Собчак в хиджабе взбудоражила подписчиков
"Быстро переобуваетесь", "Не боитесь сурового наказания?". Собчак в хиджабе взбудоражила подписчиков
"Почему мужчины с возрастом становятся все лучше?" Ефросинина обнародовала в сети смелое фото из прошлого
"Почему мужчины с возрастом становятся все лучше?" Ефросинина обнародовала в сети смелое фото из прошлого
"Тело словно не подчиняется тебе". Остап Ступка переболел COVID-19 и рассказал о последствиях
"Тело словно не подчиняется тебе". Остап Ступка переболел COVID-19 и рассказал о последствиях
"Вошла в прежнее". Подольская надела платье, которое носила до родов
"Вошла в прежнее". Подольская надела платье, которое носила до родов
Звезду фильма "Елки" и шоу "Наша Russia" госпитализировали с коронавирусом
Звезду фильма "Елки" и шоу "Наша Russia" госпитализировали с коронавирусом
Шинейд О'Коннор перенесла концерты из-за необходимости пройти курс лечения от наркозависимости
Шинейд О'Коннор перенесла концерты из-за необходимости пройти курс лечения от наркозависимости
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Безграмотность может убить всех нас". Кондратюк рассказал, почему отказался идти в политику
"Безграмотность может убить всех нас". Кондратюк рассказал, почему отказался идти в политику
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS