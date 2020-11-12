Миллиардер Бахматюк: Из 300 детективов НАБУ 130 занимаются моим делом

Бахматюк: Эти люди себя возомнили мессиями, абсолютно не имея на это права Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бизнесмен Олег Бахматюк заявил, что был частью украинской политики, как каждый предприниматель, но ни во что не вмешивался из-за инстинкта самосохранения. Об этом он рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Бахматюк отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и его руководитель Артем Сытник сделали из него "крутого коррупционера" страны.

"Представьте, в НАБУ работает 300 детективов, 130 из них в одно время занимались моим делом. 130 детективов. То есть Бахматюк – это самый крутой коррупционер в государстве. Это у вас не вызывает какого-то удивления? Бахматюк никогда не был министром", – сказал бизнесмен.

Он считает, что Сытник сводит с ним личные счеты. Глава НАБУ произвел на Бахматюка при личной встрече "впечатление очень коварного человека"

"Мне кажется, что у него есть мания величия. Знаете, в чем проблема? Что эти люди себя возомнили мессиями, абсолютно не имея на это права. Давайте посмотрим на прошлое этого человека: обычный товарищ, был в Кировограде, потом в Киеве, по-мелкому где-то работал… Его друг Калужанский тоже имеет свою историю. И тут они начали быть вершителями человеческих судеб и частью геополитической игры. Здесь их, конечно, понесло. И они возомнили себя мессиями, звезду поймали, если на то пошло. Совершенно незаслуженно", – отметил бизнесмен.

Миллиардер Бахматюк: Война с Сытником забрала у меня больше, чем война с Россией. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В ноябре 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении 10 фигурантам дела "VAB Банка", в том числе бывшему собственнику Бахматюку. Их подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита этого банка на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. По версии НАБУ, в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, 1,2 млрд грн банк регулятору не вернул.

Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению.

Бизнесмен в прошлом году написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации.

В июне 2020 года во исполнение решения Печерского районного суда Офис генерального прокурора Украины закрыл уголовное производство в отношении Бахматюка. Но в июле Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменила закрытие уголовного производства.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем). Апелляционная палата ВАКС заочно его арестовала.

В октябре 2020 года источник "Украинской правды" сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро подготовило запрос на экстрадицию Бахматюка из Австрии, но Офис генпрокурора не отправил его. В Офисе генпрокурора заявили, что в заключении Специализированной антикоррупционной прокуратуры об обоснованности процессуальных решений в этом уголовном производстве "не были отражены сведения о законности" постановления об объявлении Бахматюка в международный розыск.