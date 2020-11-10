Бахматюк: Нигде, кроме Украины, мне не грозит арест и экстрадиция

Бахматюк: Если Бахматюк здесь им дает прикурить, то представьте, что будет дома Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен Олег Бахматюк заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что ни в одной стране, кроме Украины, ему не грозит арест.

"Нигде мне не грозит арест и экстрадиция. [Могу пересекать] любые границы, конечно же", – сказал Бахматюк.

Сейчас бизнесмен с семьей живет в Австрии. По словам предпринимателя, по делам он ездит в другие европейские страны.

"Я это делаю, да, по делам. Мы работаем со многими юрисдикциями. У нас кипрская компания, у нас в Лондоне кредиторы, мы зарегистрированы на бирже. Я встречаюсь с людьми, веду переговоры", – отметил Бахматюк.

Он сказал, что Украина сейчас добивается его экстрадиции по делу "VAB Банка", и назвал ее сомнительной.

"Они не хотят никаких следственных действий. Им нужен пиар... Подали на экстрадицию Бахматюка. Что дальше будет? Процесс экстрадиции должен начаться. Но процесс экстрадиции в Австрии, чтобы вы знали, – минимально это пять лет", – отметил бизнесмен.

Он обвинил украинских правоохранителей в том, что они не заинтересованы в расследовании его дела.

"Прошел год и один месяц с момента подозрения. Они никого не допрашивают. Они занимаются подтасовкой, другими вещами. Потому что на самом деле там материала нет. Но я боюсь одного: так как Высший антикоррупционный суд принял решение по моему заочному аресту, так как ВАКС принял решение, когда он отменил решение Печерского суда [о закрытии уголовного производства по делу "VAB Банка"]... Завтра эти же ребята просто тогда крестик на лбу нарисуют как мишень", – сказал Бахматюк.

Он отметил, что единственное, на что претендует, – это на "равноценные правовые отношения и защиту как гражданина Украины".

Бизнесмен возмутился, что в Украине ему хотят назначить залог в размере 1,2 млрд грн.

"Прошу: дайте мне такой же залог, как другому фигуранту: 5 млн грн. Можно в два раза больше: 10 млн грн. Раз я богаче, чем он, 10 млн грн я заплачу. Я вам обещаю, что я не уеду. Я вам обещаю, что я не уеду с территории Украины, пока не закрою свое дело. Они боятся. Потому что если Бахматюк здесь им дает прикурить, то представьте, что будет дома", – сказал бизнесмен.

Интервью с Бахматюком выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В ноябре 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении 10 фигурантам дела "VAB Банка", в том числе бывшему собственнику Бахматюку. Их подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита этого банка на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. По версии НАБУ, в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, 1,2 млрд грн банк регулятору не вернул.

Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению.

Бизнесмен в прошлом году написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации.

В июне 2020 года во исполнение решения Печерского районного суда Офис генерального прокурора Украины закрыл уголовное производство в отношении Бахматюка. Но в июле Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменила закрытие уголовного производства.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем). Апелляционная палата ВАКС заочно его арестовала.

В октябре 2020 года источник "Украинской правды" сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро подготовило запрос на экстрадицию Бахматюка из Австрии, но Офис генпрокурора не отправил его. В Офисе генпрокурора заявили, что в заключении Специализированной антикоррупционной прокуратуры об обоснованности процессуальных решений в этом уголовном производстве "не были отражены сведения о законности" постановления об объявлении Бахматюка в международный розыск.