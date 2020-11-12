Миллиардер Бахматюк: Окружение Гонтаревой нажилось на уничтожении моего банка

Бизнесмен Олег Бахматюк считает, что выведение украинских банков с рынка в период работы главой Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой привело к потере порядка 40% ВВП. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

На вопрос журналиста, зарабатывал ли кто-то на падении банков Бахматюка, он ответил: "Я думаю, однозначно".

"Если взять банк "Финансовая инициатива". Вдумайтесь, когда [Александр] Шлапак был министром экономики, он фактически в наш банк купил 2 млрд государственных облигаций. Что ценнее в государстве Украина, чем его облигации? Ты имеешь такой рейтинг, как государство. Выше быть не может. И мы эти облигации, когда принимали рефинансирование, ставили в залог в Национальном банке. Мы взяли рефинансирование, которое направили на своих вкладчиков, перед тем заплатив государству 2 млрд грн. Под проценты. Банк "Финансовая инициатива" выполнял все нормативы, все показатели. Поэтому Верховный Суд не мог не встать на нашу сторону. Просто мы сделали все для того, чтобы затянуть законный процесс. И в один момент единственный игрок на рынке, который формирует цену государственных бумаг – Национальный банк Украины, – уценяет мои бумаги на 20%. А государственные бумаги всегда стоили 100%", – рассказал Бахматюк.

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Банк "Финансовая инициатива" был признан неплатежеспособным в апреле 2015 года.

Гонтарева возглавляла Нацбанк Украины с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018 года.

В ноябре 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении 10 фигурантам дела "VAB Банка", в том числе бывшему собственнику Бахматюку. Их подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита этого банка на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. По версии НАБУ, в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, 1,2 млрд грн банк регулятору не вернул.

Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению.

Бизнесмен в прошлом году написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации.

В июне 2020 года во исполнение решения Печерского районного суда Офис генерального прокурора Украины закрыл уголовное производство в отношении Бахматюка. Но в июле Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменила закрытие уголовного производства.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем). Апелляционная палата ВАКС заочно его арестовала.

В октябре 2020 года источник "Украинской правды" сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро подготовило запрос на экстрадицию Бахматюка из Австрии, но Офис генпрокурора не отправил его. В Офисе генпрокурора заявили, что в заключении Специализированной антикоррупционной прокуратуры об обоснованности процессуальных решений в этом уголовном производстве "не были отражены сведения о законности" постановления об объявлении Бахматюка в международный розыск.

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