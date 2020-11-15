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Бахматюк: Из-за личной мести Сытника бюджет недополучит в этом году 1,5 млрд грн

Бизнесмен, миллиардер, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что директор НАБУ Артем Сытник "подменяет собой закон".

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Бахматюк: Мы будем бороться до конца
Бахматюк: Мы будем бороться до конца
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Миллиардер, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк заявил, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник ему мстит.

Об этом бизнесмен сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"К 2015 году за три года мы уплатили 7,8 млрд налогов всех уровней. Это налог на зарплату, НДС, налог на прибыль, налог на землю… То есть в год мы платили где-то 2–3 млрд грн. Даже иногда немножко больше. Сейчас, я думаю, мы платим половину. Потому что стараниями НАБУ и всех гончих, которые имитируют бурную деятельность и рассказывают, что они отстаивают интересы государства, а на самом деле они его уничтожают, что я могу аргументированно доказать без всякой эмоции... В течение этого года я, наверное, раз пять обращался к президенту, премьеру и говорил: "Пожалуйста, вразумите человека, который в год берет 1,5 млрд из бюджета. Вразумите человека, который личную месть поставил выше интересов государства; человека, который переступает закон и подменяет собой закон и фактически назначает виновным. Потому что это приводит к уменьшению налогов в бюджет, несет угрозу трудоустройству украинских граждан", – сказал Бахматюк.

По его словам, Сытник "ничего из себя не представляет".

"Он ничего не сделал. Когда он в этом кресле сидит, он что-то из себя представляет. И у нашего чиновника полная ответственность за последствия. Он выйдет и не боится, что с ним что-то будет. Я имею в виду ответственность за то, что он уничтожил компанию, выгнал людей... Чиновник остается безнаказанным, компания потеряла деньги, государство недополучило минимум 1,5 млрд грн. Делает это организация, которая получает у государства 1,5 млрд грн", – объяснил бизнесмен.

Он подчеркнул, что его бизнес полностью не упадет.

"Мы будем бороться до конца – это 100%", – заявил Бахматюк.

Миллиардер Бахматюк: Война с Сытником забрала у меня больше, чем война с Россией. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Бахматюк является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка" на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

Теги: бюджет, бизнес, деньги, Артем Сытник, Олег Бахматюк, чиновники, НАБУ, миллиардер
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