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Миллиардер Бахматюк: Фигурантов моего дела НАБУ за год вызвало на допрос только один раз

Бизнесмен, миллиардер, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что фигурантов его дела НАБУ за год вызвало на допрос только один раз.

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Бахматюк: Ничего не делается, кроме желания пропиариться
Бахматюк: Ничего не делается, кроме желания пропиариться
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен, миллиардер, бывший владелец "VAB Банка" Олег Бахматюк заявил, что других фигурантов уголовного производства о хищениях в банковской системе вызывали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) лишь раз.

Об этом бизнесмен сообщил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Сообщник", который украл со мной 1,2 млрд грн, по версии НАБУ, живет и работает в Украине. А мне они хотят залог 1,2 млрд грн сделать. Так, чтобы навсегда, чтобы добить… Я предлагал, когда был Холодницкий, назначить залог 10–15 млн, и тогда бы я вернулся в Украину. Но чтобы я не сидел в СИЗО… Как моих менеджеров… 15 человек закрыли и чмырили… Знаете, сколько раз менеджеров допросили за год? Один раз. Знаете, сколько [председателя правления "Райффайзен Банка Аваль", бывшего замглавы НБУ Александра] Писарука за год допросили? Один раз", – сказал Бахматюк.

Он подчеркнул, что живет в Австрии и информировал об этом украинскую прокуратуру.

"За год можно было 20 раз меня допросить… А они делали незаконные следственные действия, вручали подозрения, чем нарушили австрийское законодательство. И, чтобы вы знали, была нота протеста, инициированная австрийской прокуратурой, о незаконных следственных действиях на территории Австрии. Это считается угрозой суверенитету", – объяснил миллиардер.

По его словам, в деле, где он фигурирует, "ничего не делается, кроме желания пропиариться".

"Есть второй фигурант. Почему его один раз допросили за год? Прошел год и один месяц с момента объявления подозрения. Они никого не допрашивают. Они занимаются подтасовкой, другими вещами. Потому что там, на самом деле, материала нет", – отметил Бахматюк.

Миллиардер Бахматюк: Война с Сытником забрала у меня больше, чем война с Россией. Читайте полную версию интервью

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Бахматюк является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка" на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

Писарук выступает подозреваемым в уголовном производстве НАБУ о растрате рефинансирования НБУ, выданного "VAB Банку" в 2014 году. 15 ноября 2019 года антикоррупционный суд обязал Писарука в течение пяти дней внести залог в 5 млн грн в качестве меры пресечения. Глава наблюдательного совета банка Мартин Грюлль подчеркнул, что Писарук будет и в дальнейшем работать в должности главы правления банка.

В течение 11–12 ноября 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении восьмерым фигурантам дела "VAB Банка".

Теги: НБУ, банки, Австрия, VAB Банк, допрос, Олег Бахматюк, хищения, НАБУ, имущество
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