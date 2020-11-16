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Бахматюк: Все знают, где я нахожусь. В НАБУ – тоже, но почему-то пытаются объявить меня в розыск

Бизнесмен, миллиардер Олег Бахматюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону отметил, что следователи НАБУ не пользуются правом официально прибыть в Австрию и допросить его по делу о растрате средств.

 
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Бахматюк считает, что НАБУ могло его 20 раз допросить
Бахматюк считает, что НАБУ могло его 20 раз допросить
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бизнесмен, миллиардер Олег Бахматюк, в отношении которого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведет уголовное производство о растрате средств, рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что он официально находится в Австрии.

"Мы через венскую прокуратуру обратились в Интерпол и к украинской прокуратуре, сказали: "Мы здесь". И согласно международной конвенции я здесь официально нахожусь. Это мое право как гражданина Украины, просто как человека. Я готов давать показания… Они по закону должны делегировать австрийской прокуратуре право меня допросить, задать вопросы, но я буду в европейском государстве, с нормальным адвокатом, без передергивания процессов", – сказал бизнесмен.

Он считает, что НАБУ могло его допросить "20 раз" за год.

"А они делали незаконные следственные действия, вручали подозрения, чем нарушили австрийское законодательство. И, чтобы вы знали, была нота протеста, инициированная австрийской прокуратурой, о незаконных следственных действиях на территории Австрии. Это считается угрозой суверенитету", – объяснил Бахматюк.

По его словам, в международном розыске он не пребывает, а при пересечении границы Украины его "однозначно" арестуют.

"Когда человек находится в розыске? Когда ты прячешься. Мы написали в Интерпол, написали в венскую полицию: "Мы здесь". Здесь есть правила. Здесь есть правовое поле. Здесь наши адвокаты. Наш адвокат – почтенный, уважаемый человек. Он пишет письма и говорит: "Я не понимаю, почему следователи с той стороны не пользуются своим правом". Пришлите сюда – я отвечу на все вопросы. Я готов к сотрудничеству", – заявил бизнесмен.

Бахматюк подчеркнул, что арест и экстрадиция не грозят ему ни в одно стране, и он может пересекать "любые границы".

Миллиардер Бахматюк: Война с Сытником забрала у меня больше, чем война с Россией. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Бахматюк является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка" на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

Теги: Австрия, бизнес, арест, розыск, экстрадиция, допрос, Олег Бахматюк, хищения, НАБУ, уголовное производство, миллиардер, границы
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