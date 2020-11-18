Уманский: Еще есть время, чтобы избежать экономического апокалипсиса

Секвестр в Украине в этом году будет, однако делать его в ручном режиме чиновниками с непонятной мотивацией является ложным путем, заявил бывший советник председателя Офиса президента Украины и экс-министр финансов Игорь Уманский.

Уманский: Доходная часть после секвестра выглядит такой, которая может быть выполнена до конца этого года Фото: kmu.gov.ua

Бывший советник председателя Офиса президента Украины и экс-министр финансов Игорь Уманский призвал к публичному секвестру госбюджета-2020 на сумму около 100 млрд грн. Об этом он сообщил в ходе сегодняшенго брифинга, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы понимаем, что де-юре, прозрачным образом, или де-факто секвестр в Украине в этом году будет. Но я убежден, что делать его в ручном режиме чиновниками с непонятной мотивацией – это неверный путь", – отметил Уманский.

Он высказал мнение, что минимум на 100 млрд грн расходов проведено не будет. Под угрозой окажутся, в первую очередь, социальные расходы.

"Доходная часть после секвестра выглядит такой, которая может быть выполнена до конца этого года. Между тем 300 млрд грн плановых расходов, которые должны быть обеспечены соответствующими заимствованиями под угрозой. Удалось привлечь лишь чуть более 100 млрд. И к концу года по меньшей мере 100 млрд грн государственных расходов окажутся под угрозой", – сказал экс-министр.

По словам Уманского, эмиссия денежных средств создает риски для макроэкономической, курсовой и инфляционной стабильности, но позволяет только перенести коллапс системы на небольшой срок.

Уманский также раскритиковал налоговую и таможенную реформу, отметив, что возобновилась практика задержек бюджетного возмещения НДС.

Он высказал мнение, что еще есть время, чтобы "избежать экономического апокалипсиса".

"Еще есть неиспользованных 26 млрд грн ковидного фонда, которые нужно немедленно отправить на финансирование медицинскую инфраструктуру и для обеспечения оплаты работникам, на закупку соответствующих средств защиты, оборудования, тестов", – добавил он.

Доходы госбюджета Украины на 2020 год были предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн.

В апреле 2020 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

Верховная Рада Украины в июне разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В конце июля Минфин сообщил, что все средства фонда распределены. В министерстве рассказали, что в целом из фонда на сферу здравоохранения выделили 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн, на сферу образования – 52,5 млн грн.