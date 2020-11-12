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"Все на выход". Уманский подал заявление об увольнении с должности советника Ермака в Офисе президента

Внештатный советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Игорь Уманский подал заявление об увольнении по собственному желанию.

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Уманский: Я начну первый
Уманский: Я начну первый
Фото: Міністерство фінансів України / Facebook

Внештатный советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Игорь Уманский 12 ноября написал заявление на увольнение с должности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Карантин выходного дня? Ок! Тогда – все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки – все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично. ОтдыхайТЕ!" – заявил Уманский.

В заявлении, указано, что он просит уволить его по собственному желанию.

https://www.facebook.com/ihor.umanskyi.77/posts/361624394925674

Уманский трижды работал на руководящих должностях в Министерстве финансов Украины. В 2008–2010 годах был первым заместителем министра, в 2009–2010 годах – и.о. министра. Последний раз проработал министром финансов менее месяца: с 4-го по 30 марта 2020 года, когда на внеочередном заседании Рада уволила Уманского, главой Минфина стал Сергей Марченко.

22 апреля Ермак сообщил, что Уманский станет советником главы Офиса президента и будет заниматься вопросами коррупции в таможенных и налоговых органах.

Теги: коррупция, Игорь Уманский, карантин, советник, отставка, финансы, увольнение, Минфин
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