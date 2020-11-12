"Все на выход". Уманский подал заявление об увольнении с должности советника Ермака в Офисе президента

Внештатный советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Игорь Уманский подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Игорь Уманский 12 ноября написал заявление на увольнение с должности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Карантин выходного дня? Ок! Тогда – все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки – все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично. ОтдыхайТЕ!" – заявил Уманский.

В заявлении, указано, что он просит уволить его по собственному желанию.

Уманский трижды работал на руководящих должностях в Министерстве финансов Украины. В 2008–2010 годах был первым заместителем министра, в 2009–2010 годах – и.о. министра. Последний раз проработал министром финансов менее месяца: с 4-го по 30 марта 2020 года, когда на внеочередном заседании Рада уволила Уманского, главой Минфина стал Сергей Марченко.

22 апреля Ермак сообщил, что Уманский станет советником главы Офиса президента и будет заниматься вопросами коррупции в таможенных и налоговых органах.