Кабмин должен провести реструктуризацию госдолга – Уманский

Госбюджет Украины 2021 года на 66% – это долги, а обслуживание госдолга является одной из самых больших статей расходов государственного бюджета. Правительство Украины должно начать реструктуризацию госдолга, заявил бывший советник председателя Офиса президента Украины и экс-министр финансов Игорь Уманский.

Правительство Украины должно начать реструктуризацию государственного долга. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил бывший советник председателя Офиса президента Украины и экс-министр финансов Игорь Уманский, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что выплаты по государственному долгу – самая большая статья расходов из бюджета на следующий год.

"Бюджет следующего года на 66% – это долги. В этих условиях обслуживание долга 160 млрд – едва ли не самая большая статья расходов государственного бюджета. Правительство не может в этих условиях не пойти на реструктуризацию государственного долга и отсрочке выплат как по основной сумме, так и по обслуживанию", – сказал Уманский.

Он добавил, что такие меры пока еще могут быть действенными, и пока еще есть время для их реализации.

По состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,345 трлн грн, или $82,89 млрд, сообщало Министерство финансов Украины.