Госбюджет потерял 2 млрд из-за того, что ФГИ провалил внедрение автоматизированной системы оценки недвижимости – Холодов

Персональную ответственность за провал реформы в сфере оценки недвижимости несет глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, заявил народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов.

Фонд государственного имущества провалил внедрение системы автоматизированной оценки недвижимости, из-за чего государственный бюджет недополучает примерно 500–600 миллионов гривен в месяц. Об этом в своем Telegram-канале пишет народный депутат от "Слуги народа", замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

Холодов напоминает, что 5 декабря 2019 года Верховная Рада ликвидировала коррупционные "авторизованные площадки" в сфере оценки недвижимости, известные как "площадки Яценко".

"Идея была такой: не только устранить посредников, но и разработать систему автоматической оценки недвижимости. Раньше продавец недвижимости обязан был оценить ее перед продажей у оценщика, и оценка каждого объекта должна была быть соотносимой со средней ценой по рынку. Такой контроль позволял государству следить за тем, чтобы оценщики не занижали стоимость недвижимости – и, соответственно, не занижали сумму налога от продажи. Реформа предполагала, что с 1 июля 2020 года вся оценка будет автоматизирована, и к оценщикам нужно будет обращаться только в случае несогласия – то есть добровольно. Это были бы единичные случаи, какие-то сложные объекты. Реформа позволила бы огромному количеству граждан сэкономить на оценке недвижимости", – пишет Холодов.

Нардеп подчеркивает, что Верховная Рада проголосовала за реформу из расчета, что Фонд госимущества до 1 июля 2020 года разработает и внедрит автоматизированную оценку, но ФГИ свою часть работы провалил.

"На то, чтобы разработать систему автоматизированной оценки недвижимости, у Фонда госимущества было полгода. Система должна была заработать 1 июля 2020 года. Это была профильная задача – подзаконные акты, бюджетирование, планирование, техническое задание, тендер, разработка, тестирование, внедрение. С 1 июля был отменен контроль за оценщиками, и теперь недвижимость стоимостью в $500 тысяч можно оценить в $100 тысяч, а квартиру за $100 тысяч – в $40 тысяч, заплатить намного меньше налогов – и никто не может это остановить. Эксперты рынка подсчитали, что ущерб госбюджета – то есть недополученные налоги от продажи недвижимости, – примерно 500–600 миллионов гривен в месяц. Таким образом, за четыре месяца бюджет недополучил примерно 2–2,4 млрд грн налогов. Я считаю, что персональную ответственность за провал важнейшей для страны реформы несет глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, который оказался не способен выполнить свой же собственный план, – написал Холодов. – Я уже писал об этом в августе, но за три месяца, которые прошли с моего первого обращения, ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки".

Холодов заявлял, что против главы ФГИ открыто шесть уголовных производств и в Раде собирают подписи под проектом постановления о его отставке.