Против главы ФГИ открыто шесть уголовных дел, он должен уйти в отставку – нардеп Холодов

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов заявил, что деятельность главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко является непрофессиональной и деструктивной.

Андрей Холодов: Он провалил работу по приватизации и вместо того, чтобы признать это и уйти в отставку, он все время врет и оправдывается Фото: rbc.ua

Против главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко открыто шесть уголовных производств – в НАБУ, ГБР и Офисе генерального прокурора, а Счетная палата инициирует открытие седьмого уголовного производства – из-за недопоступления значительных средств в госбюджет по вине Сенниченко. Об этом в своем Telegram-канале пишет народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

По его данным, против Сенниченко открыто уголовное дело за попытку доведения до искусственного банкротства ГП "Завод "Электротяжмаш" перед приватизацией, нарушение процедур формирования перечня объектов приватизации, незаконное назначение большого количества заместителей и недекларирование имущества.

Полный список уголовных производств Холодов также опубликовал в своем Telegram-канале.

"Сейчас Сенниченко покрывает развал АО "Турбоатом", дерибан "Большевика" на пару с Гмыриным (эксперта по налогообложению Андрея Гмырина Холодов называл "самопровозглашенным куратором приватизации "Большевика". – "ГОРДОН"), скрывает позорную ситуацию с ОГХК, бывший руководитель которого заявил о коррупции в ФГИ. Сенниченко уже лишил работы больше 2 тысяч человек на "Электротяжмаше" и "Турбоатоме". Он провалил работу по приватизации и вместо того, чтобы признать это и уйти в отставку, он все время врет и оправдывается. Я считаю, что чиновник с таким багажом не должен возглавлять важный государственный орган", – заявил Холодов.

Он подтвердил, что собирает подписи народных депутатов под проектом решения об отставке Сенниченко, и назвал это "давлением здравого смысла".

"Я собираю подписи народных депутатов за отставку Сенниченко. Считаю, что деятельность Сенниченко является непрофессиональной, деструктивной и его нужно срочно увольнять. Чем быстрее это произойдет – тем меньше вреда стране он успеет причинить. Как говорил президент? Не умеешь работать – освободи место другому. Это называется здравый смысл. Ничего личного, только интересы государства", – заявил нардеп.

Политик добавил, что скоро Сенниченко заявит о давлении со стороны Счетной палаты, которая обнаружила серьезные нарушения в его работе и инициирует открытие уголовного производства против главы ФГИ.

Сенниченко 4 ноября в Facebook сообщил, что Фонд государственного имущества находится под давлением.

Верховная Рада назначила его главой Фонда госимущества 19 сентября 2019 года.