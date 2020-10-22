Нардеп Холодов: В финансовом коллапсе на заводе "Электротяжмаш" виноват Фонд госимущества и лично Сенниченко

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов утверждает, что среднемесячный объем производства завода "Электротяжмаш" за период с ноября 2019 года до сентября 2020-го упал примерно в три раза и виноват в этом глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко несет ответственность за катастрофическое финансовое положение харьковского завода "Электротяжмаш", так как именно он создал кадровую коллизию на предприятии и покрывает и.о. директора Виктора Бусько, который за несколько месяцев довел предприятие практически до банкротства, заявил народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

Об этом он написал в заявлении в Государственное бюро расследований, в НАБУ и генеральному прокурору. Документ он опубликовал в своем Telegram-канале.

Холодов утверждает, что среднемесячный объем производства завода "Электротяжмаш" за период с ноября 2019 года по сентябрь 2020-го упал примерно в три раза – с 189 млн грн до 66 млн грн.

"В ноябре 2019 года завод имел подтвержденный портфель заказов на 2020 год на уровне 2,4 млрд грн, загрузка завода была на уровне 90–100%. Бусько новых заказов на завод не нашел, сейчас 75–80% производства и 150–200 рабочих простаивают (затраты на простой персонала – около 3 млн грн в месяц), – пишет Холодов. – Объем поступлений денег от заказчиков упал почти в 10 раз (с 250 млн до 30 млн грн). Растут долги перед поставщиками и кредиторами. В 2020 году впервые за последние 15 лет на заводе начались задержки с выплатой зарплаты. Бусько задерживает зарплату сотрудникам минимум на 1–1,5 месяца, на предприятии забастовки, уволено 10% сотрудников, долг перед людьми по зарплате на сентябрь 2020 года – 65 млн грн. Зарплата тех, кто еще работает, стала меньше на 27%".

По данным Холодова, за III квартал 2019 года завод получил чистый финансовый результат 6 млн грн, а за II квартал 2020 года – уже минус 172 млн грн. Холодов связывает ситуацию на заводе со сменой директора, которая произошла в конце ноября 2019 года. Тогда решением ФГИ за невыполнение экономических KPI завода был уволен Дмитрий Костюк и вместо него назначен Виктор Бусько.

Костюк оспорил свое увольнение в суде и выиграл дело. Бусько почти 11 месяцев занимает должность и.о. гендиректора, конкурс на эту должность до сих пор не проведен. По мнению Холодова, непосредственную ответственность за положение дел на заводе несет глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Всего за полгода Бусько практически уничтожил финансово успешный, крупнейший харьковский завод! Этого человека Сенниченко протолкнул на должность специально, чтобы максимально загнать завод в минус перед приватизацией и продать потом за копейки. Завод уверенно идет в сторону банкротства. По-моему, Сенниченко наруководил уже не только на увольнение, но и на пачку уголовных дел. Он сознательно покрывает преступника Бусько и наносит стране колоссальный ущерб. Это профессиональное воровство государственных ресурсов. И Сенниченко, и Бусько должны быть уволены как можно быстрее, я требую от правоохранительных органов провести расследование произошедшего на предприятии", – написал Холодов.