"Большевик" можно потерять только раз". Нардеп Холодов заявил, что Фонд госимущества "сливает госсобственность"

11 августа Хозяйственный суд Киева будет рассматривать иск о признании незаконной продажи пяти цехов завода "Большевик" (с 2018 года – Первый киевский машиностроительный завод) на аукционе СЕТАМ. Об этом народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов написал в Telegram.
Нардеп сообщил, что в судах рассматривают три иска, в которых оспаривают продажу цехов "Большевика":
1. Дело №910/14858/19 – о признании недействительным свидетельства о продаже имущества и отмене регистрации права.
2. Дело №580/383/20 – о признании незаконными действий госисполнителя, который описывал имущество завода.
3. Дело №580/3147/19 – о признании противоправными действий государственного исполнителя о передаче недвижимого имущества завода для реализации через СEТАМ.
Как пишет Холодов, первый иск сейчас находится в первой инстанции, второй Фонд госимущества проиграл в первой инстанции, 12 августа – апелляция. Третий, по данным нардепа, ФГИ проиграл уже в апелляционной инстанции, дело передали в Верховный Суд. При этом, пишет Холодов, адвокаты фонда не являются в суд на слушания по первому иску.
"Неявка истца в суд дает возможность судье рассматривать дело без его присутствия, что приближает шансы на победу к нулю", – считает он.
Причиной проигрыша фонда в апелляции Холодов называет то, что "отзыв на иск был подан некачественно, из аргументов было только то, что пропущены сроки. По сути иска у государства возражений не было".
"Ситуация катастрофическая. "Большевик" и ФГИ проигрывают инстанцию за инстанцией. Юристы завода даже не ходят в суды, сливая государственную собственность. Если дела будут проиграны, рейдерский захват части предприятия будет легитимизован", – заявил он.
Холодов заметил, что сейчас заводом руководит менеджмент, назначенный главой ФГИ Дмитрием Сенниченко.
"У нас был уже один такой "слайдермен" [бывший глава Гостаможенной службы Максим] Нефьодов, который везде ходил с презентациями, а в это время работа таможни развалилась до фундамента. Сейчас то же самое делает глава ФГИ. Но разница в том, что на таможне порядок навести можно в любой момент, уволив дураков и коррупционеров, а вот завод "Большевик" можно потерять только один раз. И даже если мы потом с позором уволим Сенниченко и его ставленников за профнепригодность, активы стоимостью в 1,5 млрд грн это государству уже не вернет", – добавил он.
Холодов призвал президента Владимира Зеленского, главу правительства Дениса Шмыгаля, а также главу Офиса президента Андрея Ермака и главу фракции монобольшинства Давида Арахамию отреагировать на ситуацию.
"Коррупционеры и криворукие юристы на наших глазах сливают актив стоимостью в 1,5 миллиарда гривен и уйдут безнаказанными", – заявил Холодов.
Нардеп пообещал найти "нормальных адвокатов для защиты государственных активов". В противном случае государство потеряет имущество, считает он.
7 октября 2019 года на аукцион выставили нежилые помещения "Большевика" общей площадью 6,4 тыс. м², в том числе два цеха (№14 и №10) площадью 2,35 тыс. м² и 2,15 тыс. м², западную проходную (1 тыс. м²), склад двигателей (474,8 м²) и кислородную газовую станцию (392,5 м²), расположенные по адресу проспект Победы, 49/2 в Киеве. Лот продан за 23,544 млн грн, писало агентство "Интерфакс-Украина".
Кабмин передал завод "Большевик" Фонду госимущества на приватизацию 3 марта.