ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Большевик" можно потерять только раз". Нардеп Холодов заявил, что Фонд госимущества "сливает госсобственность"

В судах сейчас рассматривают три иска, в которых оспаривают продажу помещений завода "Большевик" (с 2018 года – Первый киевский машиностроительный завод) на аукционе СЕТАМ, однако юристы Фонда госимущества не являются на заседания по одному из них, отзыв еще на один иск "был подан некачественно", заявил народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Холодов: Ситуация катастрофическая. Коррупционеры и криворукие юристы на наших глазах сливают актив стоимостью в 1,5 миллиарда гривен и уйдут безнаказанными
Холодов: Ситуация катастрофическая. Коррупционеры и криворукие юристы на наших глазах сливают актив стоимостью в 1,5 миллиарда гривен и уйдут безнаказанными
Фото: Андрій Холодов / Facebook

11 августа Хозяйственный суд Киева будет рассматривать иск о признании незаконной продажи пяти цехов завода "Большевик" (с 2018 года – Первый киевский машиностроительный завод) на аукционе СЕТАМ. Об этом народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов написал в Telegram.

Нардеп сообщил, что в судах рассматривают три иска, в которых оспаривают продажу цехов "Большевика":

1. Дело №910/14858/19 – о признании недействительным свидетельства о продаже имущества и отмене регистрации права.

2. Дело №580/383/20 – о признании незаконными действий госисполнителя, который описывал имущество завода.

3. Дело №580/3147/19 – о признании противоправными действий государственного исполнителя о передаче недвижимого имущества завода для реализации через СEТАМ.

Как пишет Холодов, первый иск сейчас находится в первой инстанции, второй Фонд госимущества проиграл в первой инстанции, 12 августа – апелляция. Третий, по данным нардепа, ФГИ проиграл уже в апелляционной инстанции, дело передали в Верховный Суд. При этом, пишет Холодов, адвокаты фонда не являются в суд на слушания по первому иску.

"Неявка истца в суд дает возможность судье рассматривать дело без его присутствия, что приближает шансы на победу к нулю", – считает он.

Причиной проигрыша фонда в апелляции Холодов называет то, что "отзыв на иск был подан некачественно, из аргументов было только то, что пропущены сроки. По сути иска у государства возражений не было".

"Ситуация катастрофическая. "Большевик" и ФГИ проигрывают инстанцию за инстанцией. Юристы завода даже не ходят в суды, сливая государственную собственность. Если дела будут проиграны, рейдерский захват части предприятия будет легитимизован", – заявил он.

Холодов заметил, что сейчас заводом руководит менеджмент, назначенный главой ФГИ Дмитрием Сенниченко.

"У нас был уже один такой "слайдермен" [бывший глава Гостаможенной службы Максим] Нефьодов, который везде ходил с презентациями, а в это время работа таможни развалилась до фундамента. Сейчас то же самое делает глава ФГИ. Но разница в том, что на таможне порядок навести можно в любой момент, уволив дураков и коррупционеров, а вот завод "Большевик" можно потерять только один раз. И даже если мы потом с позором уволим Сенниченко и его ставленников за профнепригодность, активы стоимостью в 1,5 млрд грн это государству уже не вернет", – добавил он.
 
Холодов призвал президента Владимира Зеленского, главу правительства Дениса Шмыгаля, а также главу Офиса президента Андрея Ермака и главу фракции монобольшинства Давида Арахамию отреагировать на ситуацию.

"Коррупционеры и криворукие юристы на наших глазах сливают актив стоимостью в 1,5 миллиарда гривен и уйдут безнаказанными", – заявил Холодов.

Нардеп пообещал найти "нормальных адвокатов для защиты государственных активов". В противном случае государство потеряет имущество, считает он.

7 октября 2019 года на аукцион выставили нежилые помещения "Большевика" общей площадью 6,4 тыс. м², в том числе два цеха (№14 и №10) площадью 2,35 тыс. м² и 2,15 тыс. м², западную проходную (1 тыс. м²), склад двигателей (474,8 м²) и кислородную газовую станцию (392,5 м²), расположенные по адресу проспект Победы, 49/2 в Киеве. Лот продан за 23,544 млн грн, писало агентство "Интерфакс-Украина".

Кабмин передал завод "Большевик" Фонду госимущества на приватизацию 3 марта.

Теги: аукцион, Фонд госимущества, суды, имущество, Андрей Холодов, СЕТАМ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
24 бутылки вина и сценарий с автографом в подарок. Коппола организовал акцию в своем винном магазине
24 бутылки вина и сценарий с автографом в подарок. Коппола организовал акцию в своем винном магазине
Зять Шварценеггера опубликовал первое фото новорожденной дочери
Зять Шварценеггера опубликовал первое фото новорожденной дочери
"Выше облаков". Осадчая с сыном покорила вершину в Турции
"Выше облаков". Осадчая с сыном покорила вершину в Турции
Названо имя лучшего исполнителя роли Джеймса Бонда
Названо имя лучшего исполнителя роли Джеймса Бонда
Лорак в декольтированном сарафане рассказала о терпимости
Лорак в декольтированном сарафане рассказала о терпимости
Беременная Tarabarova узнала пол второго ребенка
Беременная Tarabarova узнала пол второго ребенка
"Своя специфика". Волочкова показала круговые движения в растяжке. Видео
"Своя специфика". Волочкова показала круговые движения в растяжке. Видео
Экс-супруги Беллуччи и Кассель встретились на съемках у старшей дочери. Фото
Экс-супруги Беллуччи и Кассель встретились на съемках у старшей дочери. Фото
"Моя любовь". Шевченко показал фото жены в ее день рождения
"Моя любовь". Шевченко показал фото жены в ее день рождения
"Ради проекта отказался от работы в Берлине". Названо имя партнера Фреймут в шоу "Танцы со звездами"
"Ради проекта отказался от работы в Берлине". Названо имя партнера Фреймут в шоу "Танцы со звездами"
"Вице-мисс Вселенная 2011" Стефанко родила первенца
"Вице-мисс Вселенная 2011" Стефанко родила первенца
Муж Легкоступовой рассказал, как она получила травму головы
Муж Легкоступовой рассказал, как она получила травму головы
Уизерспун показала, как ее облизал бульдог
Уизерспун показала, как ее облизал бульдог
"Нереально душевная". Alyosha выпустила колыбельную
"Нереально душевная". Alyosha выпустила колыбельную
"Это так мило". Потап показал, как здоровается с сыном. Видео
"Это так мило". Потап показал, как здоровается с сыном. Видео
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
Хью Грант выразил восхищение белорусами, которые вышли на акции протеста
Хью Грант выразил восхищение белорусами, которые вышли на акции протеста
"Большая баба, а на фоне Яниса мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Большая баба, а на фоне Яниса – мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS