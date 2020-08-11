"Большевик" можно потерять только раз". Нардеп Холодов заявил, что Фонд госимущества "сливает госсобственность"

В судах сейчас рассматривают три иска, в которых оспаривают продажу помещений завода "Большевик" (с 2018 года – Первый киевский машиностроительный завод) на аукционе СЕТАМ, однако юристы Фонда госимущества не являются на заседания по одному из них, отзыв еще на один иск "был подан некачественно", заявил народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов.

Холодов: Ситуация катастрофическая. Коррупционеры и криворукие юристы на наших глазах сливают актив стоимостью в 1,5 миллиарда гривен и уйдут безнаказанными Фото: Андрій Холодов / Facebook

11 августа Хозяйственный суд Киева будет рассматривать иск о признании незаконной продажи пяти цехов завода "Большевик" (с 2018 года – Первый киевский машиностроительный завод) на аукционе СЕТАМ. Об этом народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов написал в Telegram.

Нардеп сообщил, что в судах рассматривают три иска, в которых оспаривают продажу цехов "Большевика":

1. Дело №910/14858/19 – о признании недействительным свидетельства о продаже имущества и отмене регистрации права.

2. Дело №580/383/20 – о признании незаконными действий госисполнителя, который описывал имущество завода.

3. Дело №580/3147/19 – о признании противоправными действий государственного исполнителя о передаче недвижимого имущества завода для реализации через СEТАМ.

Как пишет Холодов, первый иск сейчас находится в первой инстанции, второй Фонд госимущества проиграл в первой инстанции, 12 августа – апелляция. Третий, по данным нардепа, ФГИ проиграл уже в апелляционной инстанции, дело передали в Верховный Суд. При этом, пишет Холодов, адвокаты фонда не являются в суд на слушания по первому иску.

"Неявка истца в суд дает возможность судье рассматривать дело без его присутствия, что приближает шансы на победу к нулю", – считает он.

Причиной проигрыша фонда в апелляции Холодов называет то, что "отзыв на иск был подан некачественно, из аргументов было только то, что пропущены сроки. По сути иска у государства возражений не было".

"Ситуация катастрофическая. "Большевик" и ФГИ проигрывают инстанцию за инстанцией. Юристы завода даже не ходят в суды, сливая государственную собственность. Если дела будут проиграны, рейдерский захват части предприятия будет легитимизован", – заявил он.

Холодов заметил, что сейчас заводом руководит менеджмент, назначенный главой ФГИ Дмитрием Сенниченко.

"У нас был уже один такой "слайдермен" [бывший глава Гостаможенной службы Максим] Нефьодов, который везде ходил с презентациями, а в это время работа таможни развалилась до фундамента. Сейчас то же самое делает глава ФГИ. Но разница в том, что на таможне порядок навести можно в любой момент, уволив дураков и коррупционеров, а вот завод "Большевик" можно потерять только один раз. И даже если мы потом с позором уволим Сенниченко и его ставленников за профнепригодность, активы стоимостью в 1,5 млрд грн это государству уже не вернет", – добавил он.



Холодов призвал президента Владимира Зеленского, главу правительства Дениса Шмыгаля, а также главу Офиса президента Андрея Ермака и главу фракции монобольшинства Давида Арахамию отреагировать на ситуацию.

"Коррупционеры и криворукие юристы на наших глазах сливают актив стоимостью в 1,5 миллиарда гривен и уйдут безнаказанными", – заявил Холодов.

Нардеп пообещал найти "нормальных адвокатов для защиты государственных активов". В противном случае государство потеряет имущество, считает он.

7 октября 2019 года на аукцион выставили нежилые помещения "Большевика" общей площадью 6,4 тыс. м², в том числе два цеха (№14 и №10) площадью 2,35 тыс. м² и 2,15 тыс. м², западную проходную (1 тыс. м²), склад двигателей (474,8 м²) и кислородную газовую станцию (392,5 м²), расположенные по адресу проспект Победы, 49/2 в Киеве. Лот продан за 23,544 млн грн, писало агентство "Интерфакс-Украина".

Кабмин передал завод "Большевик" Фонду госимущества на приватизацию 3 марта.