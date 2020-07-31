"Проходит “надцатый” круг“. Глава ФГИ пожаловался, что Кабмин пять месяцев не может согласовать список для малой приватизации

За пять месяцев обсуждений список объектов малой приватизации сократился с 360 до 253. Тем не менее, по словам главы Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко, Кабинет Министров Украины все еще согласовывает этот список.

Кабинет Министров Украины уже пять месяцев обсуждает очередной список объектов малой приватизации, который сократился с 360 объектов до 253. Об этом 31 июля в Facebook сообщил главы Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.

"Очередная порция объектов для передачи в фонд проходит "надцатый" круг и за пять месяцев обсуждений список сократился с 360 объектов до 253. Вчера на правительственном комитете отправили на доработку... И что-то там очень стратегическое и кому-то нужно…" – написал Сенниченко.

По его словам, есть четкая политическая воля президента Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в решении этого вопроса.

Сенниченко отметил, что с начала года Фонд госимущества провел более 1200 аукционов.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

Кабмин расчитывал получить 5 млрд грн доходов от приватизации в 2020 году.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать ФГИУ на приватизацию 500 предприятий.

В Министерстве экономического развития 14 ноября заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.