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Уманский: О моем увольнении Ермак узнал из моего поста в Facebook. Он позвонил

Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что полтора месяца назад обсуждал свое возможное увольнение из Офиса президента с главой офиса Андреем Ермаком, но непосредственно перед подачей заявления у них разговора не было.

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Уманский: У нас был предварительный разговор с Ермаком, что я полгода, по большому счету, в Офисе президента занимаюсь ничем
Уманский: У нас был предварительный разговор с Ермаком, что я полгода, по большому счету, в Офисе президента занимаюсь ничем 
Фото: kmu.gov.ua

Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, которое сейчас транслируется в YouTube, рассказал, что не обсуждал с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком свое увольнение с должности советника. 

"До подачи заявления у меня с ним разговора не было. Крайний раз мы с ним виделись где-то 28-го или 30 сентября – в этих числах. У нас был предварительный разговор о том, что я полгода, по большому счету, [в Офисе президента] занимаюсь ничем. Смысл оставаться в этом статусе для меня непонятен, поэтому я, скорее всего, буду уходить. На это Андрей мне сказал: "Окей, давай мы с тобой обсудим и посмотрим, что дальше будем делать". Прошло еще полтора месяца – ничего не происходит. Я принял решение и написал заявление", – сказал Уманский. 

Политик подтвердил, что о его увольнении Ермак узнал из соцсетей. 

"[Да, узнал об увольнении из моего поста в Facebook]. Он позвонил. Высказал претензии, почему, [мол], ты мне об этом не сказал. Я ответил: "Послушай, я предупреждал полтора месяца назад". – "Давай так: я сейчас на карантине, на лечении, закончу лечение, выйду [из больницы] – и мы с тобой пообщаемся". Я ответил: "Хорошо, пообщаемся". На этом разговор закончился. Пока он еще болеет", – отметил Уманский.

Бацман предположила, что не очень приятно узнавать об увольнении своего советника из СМИ.

"С одной стороны, да. С другой стороны, рано или поздно необходимо было принимать какие-то решения. Когда ты даешь какие-то материалы, какие-то предложения и это заканчивается ничем, ты понимаешь, что эффективность такой работы стремится к нулю. Окей, тогда я это буду делать публично", – объяснил свою мотивацию бывший министр. 

Он отметил, что свой уход из Офиса президента он не обсуждал и с главой государства Владимиром Зеленским.

"Последний разговор с ним у меня был [весной] перед моим уходим из Минфина. После этого мы ни разу не общались", – уточнил Уманский. 

Он напомнил, что стал советником Ермака после увольнения из Министерства финансов, и подчеркнул, что согласился на эту должность ради изменений. 

"После моего ухода из Министерства финансов и заявления о системных проблемах как в налоговой, так и в таможенной службах мне позвонил Ермак и сказал: "Смотри, нас эта ситуация не устраивает. Мы хотим кейс со схематозом в фискальных органах закрыть и вычистить эту ситуацию". Предложили мне позицию советника, дабы я помогал им в понимании того, что там происходит, и подсказывал, подсвечивал, в каких точечных местах нужно копать. Не согласиться было бы странным: ты выходишь, рассказываешь, что есть проблемы, тебе говорят: "Окей, давай будем их решать", – а ты вдруг отказываешься. Я согласился. Руководство таможни поменялось четыре раза, поменялось руководство налоговой, а системные проблемы никуда не исчезли. Для себя я отводил максимум полгода на этот кейс. Понимал, что если эта схематозная система не будет разрушена, то она уже не будет разрушена в ближайшей перспективе никогда", – сказал Уманский. 

По его мнению, ситуация с фискальными органами в Украине в этом году стала только хуже, в первую очередь это касается так называемой скрутки – схемы незаконного возмещения НДС (как работает схема, экс-министр рассказывал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в апреле). 

"На таможне, в налоговой ситуация не только не улучшилась, она ухудшилась, к сожалению. "Скрут" как был, так и остался. В одно время он уменьшился – после моего заявления, активизации в Верховной Раде (следственную комиссию там создали), с правоохранителями раза три было совещание на Банковой по данной тематике. Но уже к середине лета программа начала работать в полном объеме", – сказал Уманский. 

По его информации, ежемесячно из-за этой схемы бюджет теряет 4,5–4,8 млрд грн.

"Это только прямой "скрут", который мы можем видеть через систему. Это видит и налоговая, потому что мы это видим через ее систему. И это только на одной схеме! Понятно, она самая большая по объему, – сказал экс-министр. – Естественно, я эту информацию передавал на Банковую... Полгода прошло, отдельные правоохранители стали непристойно богаче. И сейчас, насколько я знаю, в рамках следственных действий они начали выходить уже на большой системный бизнес, который в эту программу по "скруту" вовлечен. В моем понимании ничем другим, кроме как обилечиванием, оно не закончится. А тут еще эта ситуация с "Укравтодором", конец года – осталось полтора месяца, мы вошли во вторую волну пандемии... Предвестники экономического апокалипсиса у нас давно витают в небе, а медицинского – вот [появились]... 26 млрд в "ковидном" фонде пока не потрачено. Мое глубочайшее убеждение – их нужно сконцентрировать на медицине... Полтора месяца назад эту информацию я передал, но, к сожалению,  мы видим то, что видим: медикам деньги не вернули. Поэтому я вышел публично и зафиксировал: ситуация со "скрутом" так и не решилась, кейс провален (по крайней мере на сегодняшний день), ситуация с медициной – кейс провален, ситуация в бюджетной сфере архикритическая". 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Уманский трижды работал на руководящих должностях в Министерстве финансов Украины. В 2008–2010 годах был первым заместителем министра, в 2009–2010 годах – и.о. министра. Последний раз проработал министром финансов менее месяца – с 4-го по 30 марта 2020 года.

Уманский рассказывал, что не сработался с премьер-министром Денисом Шмыгалем. "Почему меня убрали? Нужен был ручной министр. Шмыгаль должен осознать: он не руководитель на предприятии, где у него есть подчиненные. Правительство – коллегиальный орган, и он такой же член Кабинета Министров, как и другие министры", – сказал экс-министр.

В апреле Ермак сообщил, что Уманский станет советником главы Офиса президента и будет заниматься вопросами коррупции в таможенных и налоговых органах. В ноябре Уманский раскритиковал решение властей ввести "карантин выходного дня" в Украине и уволился из ОПУ.

Теги: Игорь Уманский, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Государственная налоговая служба Украины, Государственная таможенная служба Украины, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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