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ДЕНЬГИ

Бывший сотрудник Офиса президента Украины рассказал о присвоении средств, выделенных на строительство дорог

Тендеры на строительство дорого в Украине постоянно выигрывают одни и те же шесть компаний, заявил бывший советник председателя Офиса президента Украины Игорь Уманский.

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Уманский: По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям [тендера] соответствует только шесть компаний
Уманский: По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям [тендера] соответствует только шесть компаний
Фото: Ihor Umanskyi / Facebook

Деньги из фонда борьбы с COVID-19, выделенные на строительство дорог, присвоили шесть компаний, которые постоянно выигрывают тендеры в программе "Большого строительства". Об этом заявил бывший советник председателя Офиса президента Украины Игорь Уманский в своем Facebook 13 ноября.

По словам Уманского, с начала "Большого строительства" начались изменения в требованиях к тендерной документации.

"По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствует только шесть компаний – любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги. Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться – эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%", – пишет он.

По подсчетам Уманского, на все выигранные тендеры эти компании получили около 36 млрд грн – такую сумму получил дополнительно "Укравтодор" из фонда борьбы с COVID-19 на "Большое строительство".

"То есть, без этих "шаловливых ручек" можно было бы построить ту же протяженность дорог и (внимание!) не трогать "грязными ручками" ковидный фонд, лишая ресурса больных людей и больную экономику. Но есть факт – ковидный фонд искусственно потратили. Средства исчезли. Но где-то появились?", – отмечает бывший советник главы ОП.

https://www.facebook.com/ihor.umanskyi.77/posts/362606721494108

В апреле 2020 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Верховная Рада Украины в июне разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В общем на строительство дорог из этого фонда заложили 35 млрд грнПо информации Министерства финансов Украины, на 10 ноября потрачено 61% запланированных на дороги средств (20,6 млрд грн).

Теги: Украина, Игорь Уманский, дороги, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Большое строительство
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