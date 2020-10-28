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В Кабмине Украины объяснили, почему предназначенные на программу по диагностированию онкологии деньги отдали на дороги

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко объяснил, что без перераспределения средств, выделенных на диагностику онкологических заболеваний, этот проект вообще не был бы реализован.

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61,5 млн грн из проекта по совершенствованию диагностики онкологических забований Кабмин отдал на ремонт дорог
61,5 млн грн из проекта по совершенствованию диагностики онкологических забований Кабмин отдал на ремонт дорог
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины перераспределил средства, выделенные на проект по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, так как в этом году данный проект невозможно было реализовать. Об этом во время заседания правительства 28 октября сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В прошлую среду правительство приняло решение о передаче части бюджетных назначений и перераспределении определенных расходов государственного бюджета. Всего в этом году должна быть реализована программа реконструкции лаборатории национального института рака. Хочу обратить внимание, что средства выделялись в 2018–2019 годах, однако не было проведено ни одной подготовительной работы и только в этом году началась подготовка Министерством здравоохранения и сделан проект, в том числе проведена государственная экспертиза", – отметил министр.

Он подчеркнул, что это проект не одного дня и в сегодняшней обстановке Минздраву нужно больше времени, чтобы его реализовать.

"Поэтому правительство при поддержке Минздрава поддержало решение межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов по перераспределению средств этой программы. Это решение еще подлежит согласованию в бюджетном комитете", – добавил Петрашко.

Министр подчеркнул что средства для реконструкции лаборатории диагностики будут предусмотрены в следующем году.

"С этой целью мы сегодня дополнительно голосуем постановление об изменении в постановлении №571, которое урегулирует вопрос о возможной реализации проекта, по которому произошло перераспределение средств. Без такого перераспределения этот проект вообще не мог бы быть реализован. То есть перераспределение позволит реализовать незавершенный проект по диагностике онкологических заболеваний в 2021 году", – объяснил он.

27 октября издание "Наші гроші" обратило внимание на то, что Кабмин передал на развитие дорог во Львовской области 61,5 млн грн из проекта бюджетной программы Министерства здравоохранения по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний. Всего из программы Минздрава забрали 104 млн 752 тыс. грн.

Теги: Украина, Кабинет Министров, госбюджет, онкология, дороги, Игорь Петрашко
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