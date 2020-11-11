895 млн грн из фонда борьбы с COVID-19, которые были предусмотрены на дороги, передадут больницам

895 млн грн из фонда борьбы с коронавирусом будут переданы местным бюджетам в качестве субвенции, отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Кабмин Украины на заседании 11 ноября выделил 895 млн грн на обеспечение кислородом коек в больницах для пациентов с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Средства будут выделены на безвозвратной основе с фонда борьбы с COVID-19 как субвенция госбюджета местным бюджетам. Реализация проекта предлагается путем сокращения объема расходов по программе "Развитие сети и содержание автодорог общего пользования государственного значения", – сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.

В апреле 2020 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн. При этом на ремонт и строительство дорог в фонде было предусмотрено 35 млрд грн. Согласно решению правительства, деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

Как сообщал Минфин 10 ноября, из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 потратили почти 39 млрд грн (почти 60%). Из них на здравоохранение использовано 6,6 млрд грн из 16,3 млрд грн, или 40%.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в ближайшее время в стране кислородом должны обеспечить 60 тыс. коек для пациентов с COVID-19.