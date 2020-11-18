Кабмин Украины назначил Рябикина главой Гостаможни

Впервые с марта 2020 года в Гостаможне Украины назначили полноценного главу, им стал гендиректор Международного аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

18 ноября Кабинет Министров Украины назначил генерального директора Международного аэропорта Борисполь Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ). Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Кадровые вопросы члены правительства рассматривали последним пунктом повестки дня, назначение Рябикина в начале заседания анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сайт ГТСУ проинформировал, что новый глава ведомства начинает работу на должности 18 ноября.

В октябре Кабмин утвердил результаты конкурса на эту должность, его выиграл Рябикин.

В марте 2017 года Рябикин стал генеральным директором государственного предприятия "Международный аэропорт Борисполь (Киев)", в 2005–2006 годах он занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины. Рябикин также был народным депутатом третьего созыва, работал в Киевской горгосадминистрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.

Постоянного главы у таможенной службы не было с марта, когда был уволен Максим Нефьодов. 20 мая стало известно, что в Окружной административный суд Киева подан иск с требованием восстановить Нефьодова в должности руководителя Государственной таможенной службы Украины.

В апреле исполняющим главы таможни назначили Игоря Муратова, но уже в августе его место занял Андрей Павловский. Министр финансов Сергей Марченко объяснил смену главы ведомства тем, что при Муратове участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по реформированию таможни.

22 октября Павловский ушел с должности и.о. главы таможни, а его место занял замглавы Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгений Ентис, сообщал Кабмин.