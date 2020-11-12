"Систематически вымогали взятки". СБУ задержала в аэропорту Борисполь инспекторов таможни

Инспекторы таможенного поста в аэропорту Борисполь требовали деньги у пассажиров за то, чтобы не создавать для них препятствий во время прохождения таможенного контроля. Нелегальный доход инспекторов с каждого рейса составлял от $2 тыс. до $4 тыс., сообщили в Службе безопасности Украины.

По предварительным данным, заработки взяточников с каждого рейса составляли от $2 тыс. до $4 тыс. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила схему вымогательства взяток должностными лицами таможенного поста аэропорта Борисполь. Об этом 12 ноября сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия, вымогательство наладили два главных государственных инспектора таможенного поста. Об их противозаконной деятельности был информирован сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям, под прикрытием которого работали инспекторы.

"Злоумышленники требовали деньги с пассажиров за несоздание искусственных препятствий при прохождении таможенного контроля. За якобы ненормированный провоз товаров и вещей они угрожали забрать багаж на таможенный склад для составления протокола", – отмечено в сообщении.

СБУ задокументировала несколько фактов получения фигурантами неправомерной выгоды. По предварительным данным, заработки взяточников с каждого рейса составляли от $2 тыс. до $4 тыс. Ежемесячно эта смена таможенников в среднем работала семь раз.

Правоохранители задержали злоумышленников на рабочем месте при получении взятки. Проверяется информация о возможной причастности к коррупционной схеме других работников таможни, в частности руководителей поста.