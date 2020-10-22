Кабмин назначил нового и.о. главы украинской таможни

Украинское правительство временно возложило исполнение обязанностей главы Государственной таможни Украины на заместителя председателя ведомства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

Ентис был в команде экс-главы таможни Максима Нефьодова, до того работал в IТ-отделе ProZorro Фото: Prozorro / Facebook

Кабинет Министров Украины сменил и.о. главы Государственной таможенной службы, об этом сообщает правительственный портал.

"Правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины Андреем Павловским и приняло распоряжение об освобождении его с должности заместителя главы Гостаможни. Временное исполнение обязанностей главы Гостаможни Украины возложено на заместителя председателя Гостаможни по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса", – говорится в сообщении.

Ентис был в команде экс-главы таможни Максима Нефьодова, до того работал в IТ-отделе ProZorro.

"Новый руководитель присоединился к команде Гостаможни в прошлом году и за это время запустил стратегически важную реформу – глобальную автоматизацию таможенных процессов, которая сделает работу таможни прозрачной и максимально удобной как для специалистов отрасли, так и для пользователей ее услуг", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

"Учитывая значимость Государственной таможенной службы для функционирования экономики страны, перед нами стоит очень амбициозная задача: обеспечить самый высокий уровень эффективности и исключить любые злоупотребления. Коррупция, контрабанда, схемы минимизации таможенных платежей – это временные остатки устаревших процессов управления. С точки зрения цифровых технологий они являются лишь ошибками, которые неизбежно будут предупреждены или исправлены", – цитирует ведомство Ентиса.

Он подчеркнул, что его назначение является временным.

В декларации Ентиса говорится, что в распоряжении его семьи есть дом в 40 м² и земельный участок в Киевской области, две квартиры (в Вишневом и Белой Церкви Киевской области) и три машины. В 2019 году он заработал около 2 млн грн.