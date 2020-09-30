ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кабмин Украины утвердил переформатирование работы таможни и налоговой

Правительство Украины приняло решение о ликвидации юридических лиц территориальных органов Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Завершение реформы таможенной и налоговой служб Украины является одним из условий МВФ
Завершение реформы таможенной и налоговой служб Украины является одним из условий МВФ
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 30 сентября утвердил переформатирование работы Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы, передает корреспондент "ГОРДОН".

Реорганизация территориальных органов таможни и налоговой, которые функционировали в качестве юридических лиц, предполагает, что они станут обособленными подразделениями этих ведомств.

Согласно проекту постановления, ликвидации подлежат юридические лица главных управлений налоговой службы в регионах страны, а также Офиса крупных налогоплательщиков.

Реорганизации также подлежат 15 региональных таможен и Координационно-мониторинговая таможня.

"Сегодня мы будем принимать постановления, являющиеся одним из структурных маяков сотрудничества с Международным валютным фондом. Речь идет о решении, которое позволит Государственной таможенной и налоговой службам начать работать как единым юридическим лицам. Теперь территориальные органы будут не отдельными юридическим лицами, а просто отдельными подразделениями центрального органа исполнительной власти", – пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Завершение реформы таможенной и налоговой служб является одним из условий МВФ для предоставления Украине следующего транша по программе stand-by.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Эту сумму планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита Международного валютного фонда.

Теги: Украина, Кабинет Министров, МВФ, транш, реформа, Государственная налоговая служба Украины, Государственная таможенная служба Украины, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
Хоск, победившая алкоголизм, заявила о беременности
Хоск, победившая алкоголизм, заявила о беременности
Андрей Шевченко показал, как сыновья поздравили его с 44-летием
Андрей Шевченко показал, как сыновья поздравили его с 44-летием
  Tvorchi выпустили лирик-видео на песню Yellow sands, записанную с Паш. Видео
  Tvorchi выпустили лирик-видео на песню Yellow sands, записанную с Паш. Видео
"Беременная Барби". Никитюк показала, как выглядит с лишним весом
"Беременная Барби". Никитюк показала, как выглядит с лишним весом
"Называй меня мадам". Дочь Уиллиса и Мур оголилась полностью
"Называй меня мадам". Дочь Уиллиса и Мур оголилась полностью
Лундгрен позировал на фоне 170-летнего эвкалипта
Лундгрен позировал на фоне 170-летнего эвкалипта
Внучка Конкина: Можно я приеду в морг и подержу маму за ручку? Вдруг она оживет!
Внучка Конкина: Можно я приеду в морг и подержу маму за ручку? Вдруг она оживет!
  Листерман: Буду продавать презервативы. "Надень себе на х...й "Листерман!"
  Листерман: Буду продавать презервативы. "Надень себе на х...й "Листерман!" G
  drunk face. Меган Фокс снялась в клипе своего бойфренда Machine Gun Kelly. Видео
  drunk face. Меган Фокс снялась в клипе своего бойфренда Machine Gun Kelly. Видео
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему ее новый избранник избегает публичности
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему ее новый избранник избегает публичности
"Интригующе", "Какой ракурс". 47-летняя Высоцкая засветила декольте
"Интригующе", "Какой ракурс". 47-летняя Высоцкая засветила декольте
"Мой защитник". Loboda позировала на отдыхе с матерью
"Мой защитник". Loboda позировала на отдыхе с матерью
  MamaRika презентовала трек "Скажене дівчисько". Аудио
  MamaRika презентовала трек "Скажене дівчисько". Аудио
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS