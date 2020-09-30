Кабмин Украины утвердил переформатирование работы таможни и налоговой

Правительство Украины приняло решение о ликвидации юридических лиц территориальных органов Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.

Завершение реформы таможенной и налоговой служб Украины является одним из условий МВФ Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 30 сентября утвердил переформатирование работы Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы, передает корреспондент "ГОРДОН".

Реорганизация территориальных органов таможни и налоговой, которые функционировали в качестве юридических лиц, предполагает, что они станут обособленными подразделениями этих ведомств.

Согласно проекту постановления, ликвидации подлежат юридические лица главных управлений налоговой службы в регионах страны, а также Офиса крупных налогоплательщиков.

Реорганизации также подлежат 15 региональных таможен и Координационно-мониторинговая таможня.

"Сегодня мы будем принимать постановления, являющиеся одним из структурных маяков сотрудничества с Международным валютным фондом. Речь идет о решении, которое позволит Государственной таможенной и налоговой службам начать работать как единым юридическим лицам. Теперь территориальные органы будут не отдельными юридическим лицами, а просто отдельными подразделениями центрального органа исполнительной власти", – пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Завершение реформы таможенной и налоговой служб является одним из условий МВФ для предоставления Украине следующего транша по программе stand-by.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Эту сумму планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита Международного валютного фонда.