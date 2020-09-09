Министр финансов Украины о работе таможни: Странно, что план выполняется точно на 100%, не больше и не меньше

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает ненормальным, когда таможня начинает выполнять план после того, как ее "встряхнут".

Марченко: По таможне было ощущение, что в целом хорошо, но не до конца Фото: mof.gov.ua

Государственная таможенная служба Украины, когда ее возглавлял Игорь Муратов, могла стать эффективным ведомством, но этого не произошло. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 8 сентября.

"У него был шанс стать руководителем таможни, которая постепенно превращается в эффективную, качественную и прозрачную сервисную службу. Для этого надо быть готовым к изменениям и новациям. Однако он оказался несколько несамостоятельным", – сказал он.

По словам министра, он замечал, что Муратов не готов выполнять некоторые поставленные перед ним задачи.

"Еженедельная аппаратка в министерстве, куда приглашены руководители налоговой, таможни, казначейства... Там оцениваем достигнутые результаты и ставим новые задачи. И там появляется ощущение тихого саботажа реформы таможни. Притом что план поступлений выполнялся, несмотря на кризис и падение импорта. Удивительно, что план выполняется точно на 100%. Не больше и не меньше", – объяснил Марченко.

Он отметил, что в Государственной налоговой службе ситуация была другая.

"В первый месяц там было плюс 3,6 млрд грн перевыполнения, далее – плюс 5–6 млрд грн, в августе – плюс 14 млрд грн к плану. Там нет такого, что точно выполнили месячный план и сидим, сложа руки. А по таможне было ощущение, что в целом хорошо, но не до конца. Вот их встряхнули, и они начали план выполнять. А если сильнее встряхнуть, еще лучше будут работать? Ну это же ненормальная ситуация", – заявил глава Минфина.

19 августа Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского. До него эту должность занимал Муратов.