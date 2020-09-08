Ущерб почти на 1 млн грн. Во Львовской области таможенник подделывал документы – Офис генпрокурора

Инспектору одного из таможенных постов во Львовской области сообщили о подозрении в незаконном растаможивании грузовиков. Об этом информирует Офис генпрокурора Украины.

Инспектору, который организовал незаконную схему, сообщили о подозрении по четырем статьям Фото: depositphotos.com

Во Львовской области инспектор таможенного поста организовал поставку на территорию Украины грузовых автомобилей путем оформления документов на отдельные части авто. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины 7 сентября.

Такая схема в несколько раз снижала таможенные поступления в госбюджет и повлекла за собой убытки почти в 1 млн грн, отмечено в сообщении.

"Во время проведения следственных действий изъяты документы, свидетельствующие о противоправной деятельности по осуществлению таможенных процедур, наличные средства, которые могли быть получены как неправомерная выгода, и вещественные доказательства в виде растаможенных транспортных средств", – сообщили в прокуратуре.

Инспектору, который организовал растаможивание с помощью изготовления заведомо поддельных документов и внесения недостоверных сведений в таможенные декларации, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 (соучастие в уголовном преступлении), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 3 ст. 358 (подделка документов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.