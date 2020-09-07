СБУ разоблачила организованную группировку, которая подделывала паспорта стран ЕС

Организатору и одной из его сообщниц, которые изготавливали фальшивые паспорта, сообщили о подозрении по статьям о подделке документов и мошенничестве, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, в ходе обысков по месту работы фигурантов обнаружена оргтехника, которая использовалась для подделки документов Фото: ssu.gov.ua

СБУ разоблачила и прекратила противоправную деятельность группы жителей Хмельницкой и Черновицкой областей, которые подделывали паспорта стран Евросоюза. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники работали под вывеской турфирмы, которая помогала гражданам получить документы для работы за рубежом. Члены группировки продавали им фальшивые ID-карты резидентов нескольких восточноевропейских стран под видом официальных документов, дающих право на пребывание и трудоустройство. Поддельные документы стоили в среднем €300–500.

Сотрудники спецслужбы задокументировали ряд фактов реализации поддельных документов. Отмечается, что "турфирма" действовала примерно два года и до введения карантина ежемесячно производила 20–30 фальшивых документов.

В ходе проведения обысков по месту работы фигурантов была обнаружена оргтехника, которая использовалась для подделки документов, копии бланков паспортов, черновая документация, банковские карты, мобильные телефоны, а также другие вещественные доказательства причастности к противоправной деятельности.

Организатору и одной из его сообщниц сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов), ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрений еще двум участникам группировки.