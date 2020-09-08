Минфин Украины продал государственных облигаций на 987 млн ​​грн

От размещения гривневых однолетних ценных бумаг в госбюджет было привлечено 329 млн грн, от трехлетних – 656 млн грн. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.



8 сентября на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов Украины предложило инвесторам два выпуска ценных бумаг в национальной валюте со сроком обращения один и три года. Об этом сообщила пресс-служба Минфина в Facebook.

"От размещения гривневых однолетних ценных бумаг в государственный бюджет было привлечено 329 млн грн, от трехлетних – 656 млн грн. Средневзвешенная доходность однолетних облигаций составила 9,28%, по трехлетним – 10,46%", – отмечено в сообщении.

По итогам аукционов в госбюджет Украины привлечено в эквиваленте 987 млн грн.

В первой половине августа Минфин разместил облигации внутреннего государственного займа на 4,9 млрд грн и $189,8 млн.

16 июня Минфин Украины снизил ставку по облигациям госзайма до рекордно низкого уровня и привлек в бюджет 1,96 млрд грн.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.