В Украине назначили нового временного главу таможенной службы

Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности Государственной таможенной службы Украины Андрея Павловского. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 19 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Павловский был заместителем председателя таможенной службы, до этого занимал должность директора департамента в Министерстве финансов.

Игоря Муратова, который ранее занимал эту должность, освободили от выполнения обязанностей временного главы таможенной службы.

24 марта глава Гостаможенной службы Максим Нефьодов был уволен с должности, которую занимал с июля 2019 года. Временным главой службы стал Муратов.

20 мая стало известно, что в Окружной административный суд Киева подан иск с требованием восстановить Нефьодова в должности руководителя Государственной таможенной службы Украины. На своих страницах в соцсетях Нефьодов не сообщал о том, что подавал иск о восстановлении в должности.