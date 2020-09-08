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Саакашвили: Деньги с таможни в Администрацию Президента не идут – это я знаю точно

Бывший президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что бывший глава налогово-таможенной службы Грузии Георгий Цхакая отказался бы от предложения возглавить Гостаможенную службу Украины.

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Саакашвили: СБУ должна уйти с таможни и близко к ней не подходить
Саакашвили: СБУ должна уйти с таможни и близко к ней не подходить
Фото: depositphotos.com

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили отверг слухи о том, что лоббировал назначение бывшего главы налогово-таможенной службы Грузии Георгия Цхакаи на пост главы украинской таможни. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман 8 сентября.

Так, отвечая на вопрос журналистки, действительно ли его отношения с Офисом президента Украины разладились из-за невыполнения обещания назначить Цхакаю, Саакашвили сказал: "Знаете, сам Цхакая категорически не хотел назначения. Если бы ему предложили – он бы отказался. И я его понимаю. Он правильно сказал: привезут завтра контейнер китайского нижнего белья, а скажут, что это грузины провезли... Очень легко ведь устроить провокацию... Мы работали с ним вместе в Одессе, он в свое время создавал лучшую в мире грузинскую таможню – такие вещи можно менять, только если все хотят".

По мнению Саакашвили, "сейчас на украинской таможне ситуация плохая".

"Централизованной коррупции [на таможне] нет, то есть деньги с таможни в Администрацию Президента не идут – это я знаю точно. Но разлад произошел потому, что по всем регионам появились местные смотрящие, Павлюк (это бывший зам Калетника) опять усилил свои позиции. Ситуация сложная. Вообще с коррупцией ситуация сложная..." – отметил он.

Саакашвили добавил, что для нормальной работы таможню необходимо реформировать: "Я бы хотел, чтобы система поменялась. Мы предложили реформу, но она предполагает изменения не только системы таможни – СБУ вообще должна оттуда уйти и близко к этому не подходить, всякие смежные службы должны быть централизованы, иначе ничего не будет".

Комментируя назначение Владимира Жмака главой "Укрзалізниці", Саакашвили отверг утверждение о том, что это "его человек". "Ну что значит "мой человек"? Это мой близкий друг, я тоже его знаю с первого курса... Это очень порядочный, хороший человек и очень хороший менеджер. Это один из наиболее честных людей, которых я знаю", – подчеркнул Саакашвили.

Он выразил надежду, что у Жмака получится реформировать "Укрзалізницю".

"Я вообще его уговорил пойти на госслужбу, потому что он никогда не хотел, он всегда был в частном секторе. Он согласился сначала работать только год, помочь что-то выстроить, потому что для него это тяжелая ноша", – рассказал Саакашвили.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

22 апреля 2020 года Саакашвили сообщил, что получил от Зеленского предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Зеленский заявил, что у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины".

Голосование по кандидатуре Саакашвили в парламенте так и не состоялось, а 7 мая Зеленский назначил политика председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором сообщил, что возвращается в Грузию. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму.

Саакашвили отметил, что продолжит работу в украинском Исполнительном комитете реформ, но активно включится в политический процесс в Грузии.

Теги: СБУ, Украина, Одесса, Грузия, коррупция, Михаил Саакашвили, Укрзалізниця, реформы, таможня, Алеся Бацман, Владимир Жмак, Георгий Цхакая
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