В Минфине Украины объяснили, почему сменили главу таможни

Руководство Государственной таможенной службы медлило с переходом ведомства к функционированию по модели единого юридического лица, из-за чего было принято решение сменить главу таможни, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Смена врио главы Государственной таможенной службы произошла из-за промедления реформирования ведомства. Об этом 19 августа агентству "Интерфакс-Украина" заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Сегодня по моей инициативе правительство назначило нового временного руководителя таможни – Андрея Павловского, который на сегодня является действующим заместителем главы Гостаможслужбы. Причина этого кадрового решения в том, что реформа таможни должна двигаться дальше, она не должна ограничивается только выполнением плановых показателей наполнения бюджета", – сказал Марченко.

Таможня, по его словам, нуждается в глубоких изменениях.

"К сожалению, в последнее время участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по дальнейшему воплощению плана действий по реформированию таможни. В нынешний сложный период это недопустимо. В частности, имело место постоянное промедление в вопросе подготовки и перехода Гостаможслужбы к функционированию по модели единого юридического лица, являющемся ключевым направлением реформы до конца этого года", – отметил министр.

Марченко подчеркнул, что все чаще от бизнеса поступали жалобы на отсутствие реакции со стороны Гостаможслужбы на те проблемы, с которыми бизнес ежедневно сталкивается на таможне.

"Именно поэтому было принято решение осуществить кадровую ротацию", – пояснил министр.

Кабинет Министров Украины 19 августа назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского. До него эту должность занимал Игорь Муратов.

Постоянного главы у таможенной службы нет с марта, когда был уволен Максим Нефьодов. 20 мая стало известно, что в Окружной административный суд Киева подан иск с требованием восстановить Нефьодова в должности руководителя Государственной таможенной службы Украины.