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За последние две недели недобор Галицкой таможни в бюджет составил 300 млн грн – журналист

Как минимум, 11 фур с товаром на $2–2,5 млн под видом пустых прошли через государственную границу на Галицкой таможне, а владельцы груза заплатили $30–35 тыс. наличными за каждую, заявил журналист телеканала "1+1" Евгений Плинский.

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О контрабанде на Галицкой таможне заявили и журналисты программы "Гроші"
О контрабанде на Галицкой таможне заявили и журналисты программы "Гроші"
Фото: sfs.gov.ua

На Галицкой таможне, которую недавно возглавил винничанин Ярослав Скоромный, за последние две недели бюджет недополучил 300 млн грн, пишет журналист "1+1" Евгений Плинский в своем Telegram-канале "Грязные игры".

"За последние две недели работы нового начальника Ярослава Скоромного в должности начальника Галицкой таможни недобор в бюджет составил 300 млн грн", – заявил Плинский.

Он утверждает, что как минимум 11 фур с товаром на $2–2,5 млн под видом пустых прошли через государственную границу, а владельцы груза заплатили $30–35 тыс. долларов наличными за каждую.

По данным журналиста, и.о. начальника Галицкой таможни Скоромный, которого назначили 1 ноября, считают "человеком Продана – Гройсмана" – экс-главы Госфискальной службы Мирослава Продана и бывшего премьера Владимира Гройсмана. Раньше он был заместителем начальника Львовской таможни и начальником управления по борьбе с контрабандой, когда Продан возглавлял ГФС.

"Именно Скоромный курировал все схемы на Львовской таможне в кассу "винницких", – пишет Плинский.

Журналист отмечает, что бывший председатель Гостаможенной службы Максим Нефьодов после запуска новой таможни "выбросил" Скоромного из системы, однако позже новый и.о. таможни Евгений Ентис вернул его.

О контрабанде на Галицкой таможне заявили и журналисты программы "Гроші", которая выходит на "1+1". Авторы сюжета вместе с руководителем департамента противодействия контрабанде Гостаможенной службы Игорем Резником стали свидетелями того, как из-за границы пытались перевезти фуру с поддельными документами на груз.

"В документации говорилось, что якобы грузовик перевозит плитку, однако после осмотра груза была обнаружена одежда мировых брендов и сантехника. Стоимость груза занижена во много раз. Только с одной такой фуры бюджет недополучил 15 млн грн", – говорится в сюжете.

ВИДЕО
Видео: ГРОШІ / YouTube
Теги: бюджет, граница, таможня, контрабанда, Максим Нефьодов, Евгений Ентис, Ярослав Скоромный, Евгений Плинский
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