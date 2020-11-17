В Одессе выявили контрабандную партию сигарет стоимостью 20 млн грн – СБУ

Служба безопасности Украины во взаимодействии с налоговой и таможенной службами Великобритании блокировала незаконный ввоз в Украину партии сигарет весом около 16 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Контрабандные сигареты были скрыты под видом текстильных изделий Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду сигарет через Одесский морской торговый порт. Об этом 17 ноября сообщил пресс-центр СБУ.

СБУ совместно с налоговой и таможенной службами Великобритании блокировала незаконный ввоз в Украину партии табачных изделий с частичным транзитом в Европу.

"Оперативники СБУ по информации, полученной в том числе от иностранных партнеров, обнаружили в Одесском морском торговом порту груз сигарет известного мирового бренда весом почти 16 тонн. Продукция нелегально прибыла в один из частных контейнерных терминалов. По самым низким оптовым ценам украинского черного рынка стоимость изъятого товара составила почти 20 млн грн", – сообщили в СБУ.

Контрабандные сигареты были скрыты под видом текстильных изделий для уклонения от уплаты таможенных и других обязательных платежей.