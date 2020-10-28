СБУ разоблачила схему незаконного ввоза в Украину зенитно-ракетных комплексов С-125

Злоумышленники, которые незаконно доставили в Украину три зенитно-ракетных комплекса, утверждали, что везут оружие для Вооруженных сил Украины, однако ВСУ его не получили, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, фигуранты складировали оружие на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного ввоза в страну трех зенитно-ракетных комплексов советского производства С-125 более чем на 110 млн грн. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, представители украинского коммерческого предприятия в сфере оборонной промышленности организовали противоправную схему импорта вооружения без уплаты обязательных платежей в госбюджет. Фигуранты незаконно применили преференцию якобы ввоза оружия для Вооруженных сил Украины.

Как отметили в СБУ, для этого во время таможенного оформления груза они внесли недостоверные сведения в декларацию. Также для незаконной переправки продукции через государственную границу злоумышленники использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран.

Нанесенный государственному бюджету ущерб оценивается более чем в 20 млн грн.

"Эти зенитно-ракетные комплексы в украинскую армию не попали. Фигуранты складировали их на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области. По предварительной информации, часть незаконно ввезенного вооружения была реэкспортирована за границу", – говорится в сообщении.

В ходе обысков в офисных, производственных и складских помещениях, а также по адресам проживания фигурантов, правоохранители обнаружили документы, компьютерную технику, электронные носители информации и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Следователи Главного следственного управления СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

На незаконно ввезенное в страну вооружение наложен арест.