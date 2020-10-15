В одной из квартир дома на Позняках, где летом произошел взрыв, нашли оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости

Правоохранители задержали владельца квартиры в разрушенном доме на Позняках в Киеве, где летом прогремел взрыв.

Все найденное в квартире правоохранители изъяли Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве в одной из квартир дома на Позняках, в котором летом произошел взрыв, спасатели нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Вчера, 14 октября, примерно в 14.00 во время проведения работ по возврату вещей жильцов дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в одной из квартир найдено нелегальное огнестрельное оружие. В частности, из квартиры изъяты пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство. Изъятые оружие, боеприпасы и емкости переданы в полицию для проведения следственных действий. Владелец квартиры задержан.

В КГГА добавили, что 13 октября спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" начали поиск и возвращение личных вещей жильцам отселенного дома.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Были разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено.

Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших, 22 июня под завалами дома нашли тело еще одного жильца многоэтажки. В ночь на 23 июня из-под завалов извлекли последнюю, пятую, жертву взрыва.

В результате происшествия пять человек получили травмы.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский вручил пострадавшим документы на 12 квартир.