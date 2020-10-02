"Слуга народа" прокомментировала заявление депутата Марченко о готовности Украины предоставить оружие Азербайджану

Заявление народного депутата от "Слуги народа" Людмилы Марченко о якобы готовности Украины предоставить военную помощь Азербайджану является ее личным мнением, сообщила пресс-служба политической силы.

"Слуга народа" призывает всех представителей украинской власти быть взвешенными в своих заявлениях и комментариях Фото: Слуга Народу / Facebook

Заявление народного депутата от "Слуги народа" Людмилы Марченко о том, что Украина якобы готова предоставить военную помощь Азербайджану, не является официальной позицией этой парламентской фракции. Об этом 2 октября в Facebook сообщила пресс-служба политической силы.

"Сообщаем, что личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции. И тем более – официальной позицией государства. Народные избранники могут выражать свои мысли и предложения по любым вопросам. Однако решение об оказании помощи другим государствам могут принимать только правительство и президент Украины", – говорится в сообщении.

"Слуга народа" также призывает всех представителей украинской власти быть взвешенными в своих заявлениях и комментариях.

"В нашей стране проживают многочисленные армянская и азербайджанская диаспоры. Украина на своей территории должна обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин. Мы искренне сочувствуем родным и близким погибших и раненных в результате боевых действий. И желаем мира Южному Кавказу", – подчеркнули в пресс-службе.

"Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", – сказала народный депутат от "Слуги народа" Людмила Марченко 1 октября.

Комментируя заявление Марченко, президент страны Владимир Зеленский сказал, что Украина не будет предоставлять военную помощь ни одной стране мира.

"Тут и думать нечего. Давайте не путать [с официальной позицией государства] личное высказывание того или иного депутата – неважно, какой партии, они у нас все в Раде говорят такое, что иногда нельзя, чтобы попадало в СМИ. Но это личное высказывание, мы живем в свободной стране. Что касается моего отношения к этому – это полномочия точно не какого-нибудь депутата, а полномочия главы государства, главнокомандующего [заявлять о предоставлении военной помощи]. Поэтому такой вопрос даже не может подниматься", – подчеркнул Зеленский.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент страны Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании конфликта. МИД Армении 2 октября завил, что Ереван готов к переговорному процессу.