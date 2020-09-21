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ПРОИСШЕСТВИЯ

Стрижак: Задержаны двое жителей Одессы, которые изготавливали и сбывали огнестрельное оружие

Полиция документировала деятельность подозреваемых несколько месяцев, правоохранители сделали у них ряд оперативных закупок огнестрельного оружия, рассказал глава полиции Крыма Виталий Стрижак.

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Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет
Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет
Фото: mvs.gov.ua

Полиция задержала двух жителей Одесской области, подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте на всей территории Украины огнестрельного оружия, которые устроили подпольную мастерскую по месту жительства одного из фигурантов. Об этом сообщил глава полиции Крыма Виталий Стрижак, пишет пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

Деятельность подозреваемых полиция документировала несколько месяцев, также правоохранители сделали у них ряд оперативных закупок огнестрельного оружия.

"Следователи полиции Крыма под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и Севастополя провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта, который обустроил свое помещение под мастерскую. Полицейские обнаружили и изъяли огнестрельное и нарезное оружие, почти 3000 патронов различного калибра, три гранаты РГД-5, гранатомет РПГ и тротиловую шашку", – сказано в сообщении пресс-службы.

Также они изъяли оборудование для изготовления взрывных устройств и оружия, устройства для бесшумной стрельбы, макеты пистолетов и их комплектующие.

Подозреваемым инкриминируют ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение, сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также их изготовление и переработка по предварительному сговору группой лиц. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

ВИДЕО
Видео: mvs.gov.ua
Теги: Одесса, оружие, полиция, боеприпасы, Виталий Стрижак
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