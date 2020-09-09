В Черниговской области полиция выявила арсенал оружия военных образцов

По информации правоохранителей, житель Нежинского района Черниговской области хранил незаконно приобретенное нарезное огнестрельное оружие у себя дома.

Во время обыска правоохранители изъяли, в частности, корпуса ручных осколочных гранат и минометную мину Фото: cn.npu.gov.ua

В Черниговской области правоохранители обнаружили арсенал оружия военных образцов. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Оперативники получили информацию, что житель Нежинского района незаконно приобрел нарезное огнестрельное оружие армейских образцов и боеприпасы и хранит их у себя дома.

Во время обыска сотрудники полиции, военной прокуратуры и СБУ обнаружили и изъяли в доме у подозреваемого несколько единиц нарезного и гладкоствольного оружия различных калибров, боеприпасы к нему, а также корпуса ручных осколочных гранат, минометную мину и специальные инструменты для ремонта и переработки оружия.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).