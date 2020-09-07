Полиция сообщила о подозрении двум участникам "Самообороны Крыма"

Члены незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" в начале марта 2014 года досматривали машины на блок-посту "Терновка" при въезде в Севастополь. Они угрожали въезжающим оружием и применением силы, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в АР Крым и городе Севастополе.

Двум членам "Самообороны Крыма" грозит до восьми лет лишения свободы Фото: Головне управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі / Facebook

Следователи сообщили о подозрении двум мужчинам, участникам незаконного вооруженного формирования (НВФ) "Самооборона Крыма". Об этом рассказали 7 сентября в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе в Facebook.

В начале марта 2014 года они проходили службу на блок-посту "Терновка" при въезде в Севастополь в составе незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", уточнили в полиции.

Участники НВФ, по данным полицейских, угрожали физической силой и огнестрельным оружием на контрольно-пропускном пункте, проверяли документы и обыскивали автомобили ехавших в Севастополь.

Мужчинам грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Украинская прокуратура Автономной Республики Крым уточнила, что мужчины участвовали в задержаниях "проукраински настроенного населения полуострова (Крым)".

"В настоящее время подозреваемых объявили в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения", – сообщили в прокуратуре.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Непосредственное участие в оккупации полуострова принимала "Народная самооборона Крыма", которую организовал тогдашний глава партии "Русское единство" Сергей Аксенов.

По данным Крымской правозащитной группы, "Самооборона Крыма" изменила название на "Народное ополчение" и продолжает подчиняться Аксенову, который сейчас руководит полуостровом.